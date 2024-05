Mihajlovic, Bologna in Champions e la moglie posta sui social: "Stasera..."

A poche ore dall'ufficialità del Bologna in Champions League , Arianna Rapaccioni è tornata su Instagram con un post toccante che ha emozionato i fan. La moglie del compianto Sinisa (scomparso il 16 dicembre 2022 a seguito di una leucemia contro cui combatteva da oltre tre anna) a commento di uno scatto raffigurante l'amato allenatore felice e sorridente in vacanza ha scritto: "Stasera mi manchi più del solito....... e di solito mi manchi da morire". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione dei followers, tra cui anche quella di Walter Zenga , che ha commentato: " Manca a tutti noi Arianna....un abbraccio, brate Sinisa ". Tra i tanti messaggi di sostegno se c'è chi ha ricordato che "Finita la partita, credo che chiunque abbia pensato a Sinisa qui a Bologna. Se oggi siamo in Champions, è grazie anche a lui. A Bologna vi si vorrà sempre bene".

Arianna Rapaccioni, il dolore per la morte del padre

Questo è un periodo non facile per Arianna Mihajlovic, che ha dovuto fare i conti di recente con una nuova dolorosa perdita. Lo scorso aprile la mogliedi Sinisa ha annunciato sui social la morte del padre. A commento di uno scatto in cui la si vede insieme al padre, le toccanti parole: "Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore". Anche la figlia Virginia, moglie di Alessandro Vogliacco ed in attesa del secondo figlio, ha scritto in una Instagram story "Ciao nonnino mio, faccio ancora fatica a crederci. Non dimenticherò tutto l'amore che in questi anni mi hai donato. I tuoi occhi dolci, la tua sensibilità, la dolcezza che mi regalavi. Mi mancherai così tanto, riposa in pace angelo mio e abbraccia forte il mio papà".