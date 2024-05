Thiago Motta commosso: “Chiuso ciclo bellissimo. Lascio amore e ambizione"

GENOVA - Si chiude un ciclo di due anni straordinario per Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Contro il Genoa un ko indolore per il futuro tecnico della Juventus che chiude una stagione memorabile per i colori rossoblù. Al termine della sfida di Marassi, queste le parole di un emozionato Thiago Motta: "Chiuso ciclo bellissimo, delle emozioni vissute insieme. Anche lo scorso anno una stagione ottima. C'è solo da ringraziare. I tifosi che ci hanno sostenuto in casa e in trasferta, un gruppo che ha fatto la storia del club. Tutta al città per l'accoglienza, dal primo all'ultimo, e credo che con lo staff abbiamo fatto un percorso importante, con rispetto e sacrifico. Abbiamo dato tutto per portare il Bologna in più in alto possibile. Questi ragazzi sono i veri protagonisti di qualcosa di clamoroso".

"Lascio amore e ambizione" Su cosa lascia a Bologna, ai microfoni di Sky Sport aggiunge: "Lascio l'amore, la mia passione, l'ambizione, ma soprattutto lascio un grande rispetto per queste due stagioni e per questi giocatori con i quali ho condiviso tanto insieme. Voglio bene ad ognuno di loro, ho stima di loro, sono arrivato in un momento in cui ho cercato di capire ognuno di loro e io lascio a Bologna un augurio che possano avere il meglio perché questi ragazzi che se lo meritano. Senza parlare dei risultati, li ringrazio per l'impegno dal primo all'ultimo giorno". Poi conclude sul gruppo: "Da oggi in poi non sono più il loro allenatore, ma loro sanno che hanno un amico, un fratello più grande. Possono contare con me in qualsiasi momento, come fatto nel Psg, nello Spezia e nel Bologna. Sempre rispetto per i ruoli e per il gioco ma sempre grande stima reciproca. Difficile trovarne uno solo, io li tratto come dei figli e sceglierne uno è impossibile. Ognuno ha fatto il suo percorso in squadra rispettando il collettivo, anche a quelli che sono andati via per cercare di dare il massimo spero di aver lasciato qualcosa. Voglio bene a tutti loro".

Motta e la decisione dell'addio al Bologna A Dazn, Thiago Motta commenta il suo addio al Bologna: "Ho preso la decisione con chi doveva prenderla, soprattutto con i miei giocatori. I ragazzi mi hanno capito e mi hanno rispettato, come io ho sempre rispettato loro. Abbiamo finito un ciclo di due anni meravigliosi e la cosa più importante è che abbiamo portato il Bologna sempre più in alto". E se sulla decisione abbia pesato più la testa o il cuore: "Non riesco a separare. Riesco a non far vedere all'esterno i miei sentimenti e le mie emozioni, anche con la testa quando serva. Adesso conta pochissimo la decisione, voglio sottolineare cosa abbiamo fatto in due stagioni. Sono emozionato ma anche felice. Sono due anni che porterò sempre con me". Sul futuro, come nel prepartita, non parla ancora di Juventus.

