Holm, infortunio Bologna: salta la Juve, i tempi di recupero

Il Bologna festeggia l'accesso alla finalissima di Coppa Italia, ma deve anche fare i conti con le assenze in vista dei prossimi impegni di campionato. Un'assenza pesante quella di Emil Holm, terzino destro in forza alla squadra di Vincenzo Italiano, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane. Il difensore svedese ha accusato un fastidio al polpaccio durante gli ultimi allenamenti, e nelle scorse ore si è sottoposto agli esami strumentali approfonditi per capire meglio le condizioni.