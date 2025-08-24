Bologna, ufficiale Rowe dal Marsiglia: comunicato e cifre

Jonathan Rowe è un nuovo giocatore del Bologna. Il club rossoblù ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante 2003 dal Marsiglia - dove Roberto De Zerbi è chiamato a sanare la grave crisi di spogliatoio che ha investito la squadra - che unitosi alla corte di Vincenzo Italiano erediterà il ruolo di Dan Ndoye, trasferitosi a sua volta al Nottingham Forest lo scorso 31 luglio. Un'operazione da 19 milioni bonus inclusi, con l'inglese che si lega alla società di Joey Saputo fino al 2029 a fronte di un corrispettivo stagionale da 1.5 milioni più bonus. Questa la nota della società: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympique de Marseille il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe. Terzo inglese della storia del Club, destro naturale classe 2003, Jonathan è dotato di grande tecnica e velocità ed è in grado di cambiare ritmo rapidamente. La sua statura non molto elevata gli permette di districarsi bene fra i difensori avversari, caratteristica utile per quando si trova dentro o nei dintorni dell’area di rigore. Rowe è un giocatore versatile, in grado di agire su entrambe le fasce e di andare al tiro anche con il mancino".