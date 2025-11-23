Pagelle Udinese-Bologna: Okoye gioie e dolori, Orsolini si fa perdonare. E Bernardeschi torna al gol

"Bisogna continuare con il lavoro quotidiano e battere il ferro finché è caldo. Quando ogni componente del gruppo risponde presente, si possono raggiungere risultati importanti. È bello poter lavorare con dei ragazzi felici". Queste le parole di Vincenzo Italiano, rilasciate al termine della grande vittoria rifilata all'Udinese al 'Bluenergy Stadium'. Nel primo tempo i rossoblu hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio dagli undici metri con Orsolini, ma l'intuizione di Okoye annulla la gioia all'attaccante del Bologna. Nel secondo tempo la musica cambia completamente: la doppietta di Pobega in sei minuti ed il goal all'ultimo minuto di Bernardeschi assicurano tre punti fondamentali per Italiano, sempre più proiettato nelle zone alte della classifica.
Pagelle Udinese
Okoye 5 Bravo nel neutralizzare Orsolini dagli undici metri. Non può nulla sulla rete di Pobega, ma la combina grossa sul mancato rinvio che causa la doppietta del centrocampista.
Bertola 5 Pomeriggio gestito senza la necessaria tranquillità.
Kabasele 6 Non ha particolari colpe sulla sconfitta.
Solet 6 Come il compagno di reparto match senza errori gravi.
Ehizibue 5 Sfortunato nell’occasione del rigore, in ritardo nella chiusura su Pobega nella ripresa. Zanoli (18’ st) 5 Poca spinta, con l'errore sulla terza rete ospite.
Ekkelenkamp 5.5 Ottimo primo tempo. Spento nella ripresa. Piotrowski (26’ st) 5.5 Si nota poco.
Karlstrom 5.5 Poco reattivo sul passaggio di Okoye, in una gara poco vivace.
Atta 6.5 Qualità e dinamismo in mediana.
Kamara 5.5 Ci prova con convinzione nella prima parte del match, in calo con il passare dei minuti. Zemura (26’ st) 6 Qualche incursione nel finale.
Zaniolo 5.5 Si muove molto sul fronte d’attacco, senza riuscire però a creare pericoli. Bayo (19’ st) 6 Prova a smuovere i suoi.
Davis 5 Si fa vivo solo per una bella rovesciata a inizio match. Buksa (18’ st) 5 Impalpabile.
All. Runjaic 5 Buon primo tempo, cancellato da errori individuali e una ripresa fin troppo spenta.
Pagelle Bologna
Ravaglia 6.5 Bravo nel primo tempo. Ripresa tranquilla.
De Silvestri 6 Gara d’esperienza e di massima attenzione difensiva. Zortea (18’ st) 6 Gestione tranquilla.
Casale 6.5 Dopo 3 mesi, si fa trovare pronto muovendosi bene al centro della linea difensiva.
Heggem 6.5 Buon senso della posizione con ottime letture.
Miranda 6.5 Fa a sportellate con Zaniolo e Davis, vincendo parecchi duelli.
Moro 6.5 Prestazione di sostanza in mezzo al campo.
Pobega 7.5 Puntuale e preciso nello sfruttare i regali bianconeri, per la prima doppietta in A.
Orsolini 6 Calcia malissimo il rigore che poteva dare una svolta al primo tempo. Si rifà nella ripresa fornendo l’assist per Pobega. Sulemana (33’ st) ng.
Fabbian 5.5 Il meno appariscente della linea mediana. Bernardeschi (33’ st) 6.5 Pochi minuti per il primo centro il maglia bolognese.
Dominguez 6 Mette in difficoltà Bertola ed Ehizibue dal suo lato. Odgaard (39’ st) ng.
Castro 6 Fa molto movimento senza creare pericoli. Dallinga (39’ st) ng.
All. Italiano 7 Fa di necessità virtù vincendo una gara decisamente scorbutica con un grande secondo tempo e il cinismo di una grande.
ARBITRO
Sacchi 6 Dubbio rigore a parte, gestione attenta.
