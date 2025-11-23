Pagelle Udinese-Bologna: Okoye gioie e dolori, Orsolini si fa perdonare. E Bernardeschi torna al gol

"Bisogna continuare con il lavoro quotidiano e battere il ferro finché è caldo. Quando ogni componente del gruppo risponde presente, si possono raggiungere risultati importanti. È bello poter lavorare con dei ragazzi felici". Queste le parole di Vincenzo Italiano, rilasciate al termine della grande vittoria rifilata all'Udinese al 'Bluenergy Stadium'. Nel primo tempo i rossoblu hanno avuto la possibilità di portarsi in vantaggio dagli undici metri con Orsolini, ma l'intuizione di Okoye annulla la gioia all'attaccante del Bologna. Nel secondo tempo la musica cambia completamente: la doppietta di Pobega in sei minuti ed il goal all'ultimo minuto di Bernardeschi assicurano tre punti fondamentali per Italiano, sempre più proiettato nelle zone alte della classifica.