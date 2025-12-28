Italiano: "Gara giocata a viso aperto da entrambe. Qualche errore di troppo in fase di rifinitura”

BOLOGNA - "Finisce in parità una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. In alcune situazioni siamo stati superficiali, regalando palloni al Sassuolo che avrebbe potuto farci più male. Abbiamo poi creato i presupposti per segnare ancora. C'è stato qualche errore di troppo in fase di rifinitura. Potevamo raccogliere di più, ma una gara del genere ci sta nell'arco di un campionato". Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio tra Bologna e Sassuolo .

Il tour de force

"Avremmo voluto chiudere il 2025 con una vittoria. Non ci siamo riusciti, ma siamo vivi. Fabbian mi è piaciuto molto, l'ho cambiato perché era molto stanco. Ha vinto duelli importanti. Tutti questi impegni ti tolgono giocatori importanti. Oggi non c'erano Skorupski, Heggem, Freuler, Cambiaghi e Bernardeschi - aggiunge il tecnico rossoblù -. A gennaio avremo otto partite in un mese. Questa è la nostra gestione e andremo avanti così".

Su Rowe e Orsolini

"Rowe? Stava iniziando a spiccare il volo, ma poi si è fatto male contro il Napoli. Sa essere decisivo e concreto. Con più confidenza farà vedere di che pasta è fatto. Non ha paura di niente, mi è piaciuto. Dietro siamo corti, tra squalifiche e infortuni, e la fatica si sente. Sta mancando la concretezza di Orsolini, che non segna da un po'. Oggi ho visto quasi 20 tiri verso la porta, contro un'avversaria forte. L'atteggiamento deve essere sempre questo", conclude Italiano.