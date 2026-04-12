Italiano: "Siamo stati ordinati, non abbiamo concesso nulla al Lecce". Sull'Aston Villa...

"Noi stiamo cercando di trovare in tutti i modi la soluzione alle sconfitte casalinghe. Per tanti motivi sono nate, forse per la frenesia o per la voglia di arrivare al risultato". Queste le parole di Vincenzo italiano , intervenuto al termine della gara interna contro il Lecce che ha visto i padroni di casa imporsi con il finale di 2-0 . Un risultato che reca le firme di Remo Freuler (26') e Riccardo Orsolini (92') nonché valido per la 32ª giornata di campionato. La classifica vede così i rossoblù a quota 48 punti che valgono l'8º posto alle spalle dell'Atalanta, uscita sconfitta dalla sfida interna con la Juve e ora distante 5 lunghezze. L'agenda di Italiano prevede ora il ritorno ai quarti di Europa Legue, dove giovedì 16 aprile scenderà in campo al Birmingham per provare l'impresa rimonta sull'Aston Villa, che all'andata al Dall'Ara si è imposta per 3-1. A seguire, i Felsineri affronteranno i bianconeri di Luciano Spalletti all'appuntamento in programma domenica 19 allo Stadium. Così il tecnico del Bologna: "C'è da fare una missione quasi impossibile in Inghilterra. Dopo questa vittoria magari ci può essere fiducia: cercheremo di fare tutto il possibile - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Lo scorso anno in Champions, quest'anno in Europa League abbiamo ben figurato in casa dell'Aston Villa e vedremo cosa succederà in vista di giovedì. La vittoria di oggi? Solo nell'occasione di Stulic ci siamo fatti trovare impreparati, poi non abbiamo concesso nulla. Sono contento anche per Bernardeschi e il suo assist, giornata sicuramente positiva che si aggiunge a quelle con la Cremonese e con l'Aston Villa. Bernardeschi e Orsolini con l'Aston Villa? Noi la qualità dobbiamo buttarla sempre dentro. Vediamo se qualche episodio lo portiamo dalla nostra parte. Ad esempio, l'espulsione di Curbarsì nella gara contro l'Atletico Madrid. Loro in casa hanno un'attenzione altissima: noi cercheremo di andare a proporre un calcio che possa essere funzionale".

Italiano: "L'Aston Villa ti punisce se sbagli"

"Per me Orsolini non ha mai patito Bernardeschi. Ci sono abbracci e unione, invece ha sofferto il fatto di sbagliare qualcosa dopo anni in cui trovava la porta con frequenza. Il gruppo è importante, Berna si è presentato con umiltà e sono contento che Orso sia tornato al gol. Serviva l'avversario giusto, il piglio giusto e il compagno che ti mette la palla giusta. Orso torna a fare gol, l’avevo sempre detto che avevo massima fiducia da parte di tutto l’ambiente - ha aggiunto a Sky - . Oggi è stato bravo, con una prestazione di qualità e poi l’ha messa dentro dopo un periodo in cui gli andava tutto storto. Bravo Berna che gli ha concesso il pallone, la partita non è stata come quella di giovedì per il ritmo e nell’intensità, ma a parte sul contropiede di Stulic abbiamo concesso veramente poco. Penso sia una vittoria meritata. L'Aston Villa? Noi volevamo affrontarli con una vittoria e a Cremona c’eravamo riusciti. In Europa abbiamo fatto una prestazione di alto livello, ma contro una squadra così gli errori vengono puniti. Abbiamo quattro giorni per arrivarci nel migliore dei modi, non so quante chance avremo per passare il turno ma faremo il massimo. Domani riposiamo e si ripartirà martedì per prepararsi per giovedì, andiamo lì per giocarcela".

Orsolini: "Noi squadra strana". Freuler: "Migliorati rispetto a dicembre"

Così Orsolini: "Volevo tornare al gol. Sembrava strano l'idea che non segnassi, vuol dire che ho abituato bene i tifosi. Sono contento di come la squadra abbia giocato in campo, stiamo vivendo un buon momento ma dobbiamo pensare subito a giovedì - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Quando mi diverto, gioco bene mentre quando non mi diverto faccio prestazioni negative. Quando penso come quando facevo da bambino in strada riesco a dare il massimo, oggi sono contento. Dopo il riscaldamento avevo fatto una scommessa con Saputo: in caso di vittoria del premio della gara ce lo saremmo smezzato, a patto di avere una cena". E ancora: "Questa vittoria è importante perché ci dà slancio per giovedì - ha aggiunto a Sky - . Sappiamo che sarà una battaglia difficile, però la palla è rotonda e il calcio è strano, non si sa mai. Noi siamo veramente una squadra strana, può succedere di tutto" Queste invece le parole di Freuler: “Stiamo giocando meglio ultimamente rispetto a dicembre-gennaio, dove abbiamo lasciato parecchi punti - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Se vinci diventa tutto più bello. In casa abbiamo fatto degli errori nell'andata di Europa League ora dobbiamo necessariamente riprenderci in occasione della sfida di ritorno". E ancora: “Quello che succede succede, prima era 50-50 e ora andremo lì con due gol di svantaggio - ha aggiunto a Sky - . Dobbiamo andare lì e fare il nostro calcio”.