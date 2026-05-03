Italiano: "Bologna non attrezzato. Un altr'anno...". Pisacane: "Cagliari salvo? Solo con la matematica"

"I miei giocatori hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche gli altri risultati: pochi gol, caldo, campo allentato. Dovevamo essere più veloci nel giro palla ma non ci siamo riusciti. Però credo che senza palla abbiamo lavorato bene e se avessimo avuto questa attenzione in altre gare, forse non avremmo perso". Queste le parole di Vincenzo Italiano , intervenuto al termine della sfida interna contro il Cagliari conclusa a reti inviolate . Un risultato che segue i ko con Roma e Juve e che vede al Bologna rientrare con 49 punti che valgono l'8º posto in una classifica che non ha più nulla da proporre. L'agenda dei felsinei prevede ora la trasferta di Bergamo in programma domenica 17. Così Italiano: "Abbiamo ancora 9 punti a disposizione per blindare l'ottavo posto, è il nostro obiettivo - ha dichiarato in conferenza stampa - . In questi ultimi 20 giorni cercheremo di fare il massimo. In casa dovevamo avere quella capacità di non perdere nel momento in cui non si riesce a vincere. Per me è una grande anomalia aver perso tutti questi punti casalinghi. A tratti abbiamo fatto vedere prestazioni attente ma non abbiamo avuto continuità. Se avessimo fatto più pareggi, con quei punti in più, forse ci saremmo potuti proiettare in altre posizioni di classifica. Peccato perché ormai questa stagione è andata così".

Italiano: "Bologna non pronto per 4 competizioni"

"Pisacane? Salvare il Cagliari al primo anno non è semplice perché la Serie A non è un campionato semplice. Gli ho fatto i complimenti perché ha fatto vedere anche grande calcio e non è mai facile. Se mi sento scarico? Penso che 4 competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato e mi sto rendendo conto che a tutti interessa di più il campionato perché molti ti giudicano per la posizione in cui concludi la Serie A. Questa squadra forse non era attrezzata per fare 4 competizioni. La squadra è competitiva ed ha valore, ma si può crescere ancora sotto tutti i punti di vista. Senza coppe penso che questa squadra, con un innesto qualitativo per ogni reparto, possa fare molti più punti di quanti ne ha fatti quest'anno. Sono certo che la società abbia ancora l'intenzione di crescere. L'anno prossimo non avremo più le coppe e personalmente voglio regalare gioie a questi tifosi, anche se le aspettative si sono alzate. Qui si può fare calcio vero".

Pisacane: "Salvezza questione di dettagli"

Anche Fabio Pisacane ha detto la sua in merito alla prestazione dei rossoblù, che dopo il successo interno sull'Atalanta spendono un altro punto nella lotta salvezza, che vede il Cagliari salire a quota 37 punti con un vantaggio di 9 lunghezze sulla Cremonese terzultima, a sua volta impegnata contro la Lazio lunedì 4 allo Zini. L'agenda dei sardi mette ora in programma la gara interna con l'Udinese di domenica 9. Queste le parole del tecnico: "Sicuramente quando si produce come fatto nel primo tempo resta dell'amaro in bocca. Ci è successo anche a Parma e Sassuolo, ma oggi mi porto a casa il bicchiere mezzo pieno della prestazione fatta nella ripresa. Per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno di curare i dettagli: oggi siamo stati una delle squadre che ha fatto fare al Bologna uno degli xg più bassi in stagione - ha dichiarato in conferenza stampa - . Deiola? Dice di essersi fermato in tempo, ma attenderemo gli esami strumentali".

Pisacane: "Salvi solo se lo dice la matematica"

"È un percorso diverso, per me è stato un anno zero. Ci siamo presi dei rischi sia io puntando sui giovani sia la società scegliendo un allenatore con poca esperienza. Ho avuto delle difficoltà ma secondo me questi ragazzi hanno mostrato grandissimo carattere. I complimenti di Italiano? Fatalità lo scorso anno io ho vinto la Coppa Italia Primavera con i colori rossoblù addosso e lui con gli stessi colori ha vinto la Coppa Italia dei grandi. I suoi complimenti mi riempiono d'orgoglio e gliel'ho detto personalmente. Dossena? Rodriguez ieri sera lamentava un fastidio al quadricipite, stamattina ho fatto un check e alla fine ho preferito Alberto perché si è sempre allenato da professionista serio in queste settimane e meritava di essere titolare. Salvezza? La prestazione di oggi ci dà sensazioni positive per affrontare le prossime 3 gare, ma fin tanto che non ci sarà la matematica non penserò di aver raggiunto l'obiettivo".