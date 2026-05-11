“Da contratto deve tirare qualche bottiglietta in panchina”: Italiano-Bernardeschi, ironia Bologna

"Bernardeschi mi ha confidato che ha sul contratto che tutte le volte che lo sostituisco deve tirare qualche bottiglietta. Tutto è ritornato a posto e sono contento per Rowe, gli avevo detto che poteva entrare gli ultimi 25 minuti e portare imprevedibilità". Queste le parole di Vincenzo Italiano , intervenuto al termine della trasferta al Maradona, dove il Bologna si è concesso una delle ultime gioie stagionali imponendosi con il finale di 3-2 . Un risultato che ha visto i felsinei portarsi avanti di 2 gol nel primo tempo con Bernardeschi (9') e Orsolini (rig., 34'), salvo poi subire il recupero dei partenopei a segno con Di Lorenzo (45'+2') e Alisson (48'). Poi, il lampo finale di Rowe che al 91' inventa una splendida semirovesciata che rimanda la festa Champions della formazione di Conte : in caso di vittoria infatti, i partenopei sarebbero rientrati con la certezza di unirsi alla grandi d'Europa. L'agenda di Italino prevede ora la trasferta di Bergamo (17/05) e l'ultimo appuntamento stagionale contro l' Inter al Dall'Ara (24/05).

Italiano: "Berna impressionante"

Così il tecnico sulla prestazione dei suoi: "Quando uno con la sua qualità entra, deve metterla a disposizione - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . E' stato bravissimo sul gol e siamo stati premiato, dopo un primo tempo giocato molto bene. Siamo molto contenti di questa vittoria. Sapevamo di Berna, di dargli un po' di tempo. Sapevamo anche di Rowe, gli inglesi fanno più fatica degli altri. L'abbiamo aspettato e dopo 3/4 mesi è sbocciato. E' un ragazzo di grande qualità e l'ha dimostrato da dicembre in poi".

"Berna ha ancora dati impressionanti a livello fisico e il sinistro va ancora bene. Quest'anno non abbiamo stupito come lo scorso, ma sprazzi di bel Bologna li abbiamo visti e vogliamo fare bene in questo finale. Castro? Stiamo parlando dal 2004, da due anni titolare in una squadra che l'anno scorso ha fatto la Champions. E' in crescita sotto tutti i punti di vista e ha ancora margini enormi di miglioramento. Se tiene saldi i piedi per terra, può diventare davvero un centravanti importante. L’incontro con la società? Ci sarà sicuramente un incontro per fare il punto della situazione e per i programmi futuri come si è fatto lo scorso anno. Società top e ambiente top, mi dispiace per qualche mugugno ultimamente ma ci sta. Vediamo presto il da farsi".