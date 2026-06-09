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Tedesco è arrivato a Bologna: selfie e autografi all'aeroporto, quando ci sarà la presentazione

L'ex ct del Belgio è stato accolto dal direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio: i dettagli
1 min
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BOLOGNA - Domenico Tedesco ha dato il via alla sua nuova avventura in Italia. Il tecnico, nato 40 anni fa a Rossano, in provincia di Cosenza, ma cresciuto in Germania, è arrivato intorno alle 10 all'aeroporto Marconi di Bologna, dove è stato accolto dal direttore sportivo Marco Di Vaio.

Firma e presentazione ufficiale

L'ex ct del Belgio, esonerato dal Fenerbahce lo scorso 27 aprile, si è presentato con una sciarpa rossoblù al collo, successivamente ha raggiunto la sede del club, dove ha firmato il contratto che lo legherà al Bologna fino al 30 giugno 2028. La presentazione ufficiale alla stampa è fissata per giovedì 11 alle ore 11.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bologna

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