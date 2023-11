Ranieri, Cagliari-Genoa: "Mille occhi su Gudmundsson"

Dalla Serie A alla Coppa Italia: il Cagliari di Ranieri ci ha preso gusto con le rimonte e i successi. Quello contro il Frosinone è stato un toccasana per la classifica di Serie A per tornare a respirare dopo un inizio difficile. Mentre con l' Udinese è stato un segnale importante per dare conferma di quanto visto pochi giorni prima. Il tecnico ha ritrovato Lapadula - match winner della gara giocata mercoledì - e ritrovato la verve di Pavoletti e Petagna. Insomma pedine fondamentali per "trainare il gruppo" e condurlo alla salvezza. L'allenatore ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida col Genoa .

Cagliari-Genoa, conferenza Ranieri

Claudio Ranieri ha analizzato la gara coi rossoblù: "Sono una signora squadra con grandi giocatori. Gilardino ha cambiato tutto, dobbiamo avere il massimo rispetto e fare una partita di livello con l'aiuto dei nostri tifosi. Stiamo lavorando bene e siamo consapevoli. Retegui? Grande giocatore con una grande rapidità di esecuzione, avremmo mille occhi su Gudmundsson che ha fatto 4 gol in campionato". Sui gol subiti: "Mi sono stufato di subirli, non è possibile che chi si debba salvare prenda sempre gol". Sulla mentalità e le reti nel finale: "Vogliamo provarci sempre fino alla fine. C'è modo e modo di perdere, dobbiamo migliorare in difesa e facciamo tanti errori che non facevamo l'anno scorso".

Sui singoli: "Pereiro sta entrando nell'ottica del mio calcio. Petagna è sulla strada buona ma non ancora al 100% così come Shomurodov. Makoumbou? Gli rompo le scatole perché lo voglio perfetto. Viola giocatore di grande personalità e qualità". Su Luvumbo: "Ha fatto la differenza in tutte le partite per quello dipendiamo da lui". In chiusura su Pavoletti: "E' la nostra Serie A, sta portando esperienza nel gruppo ed è sempre in prima fila a tirare il gruppo".