Ranieri: "Cagliari, così ti salvi. Ora la Juve, Allegri gioca per lo Scudetto"

Cagliari ok col Genoa: l'analisi di Ranieri

Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: "Sono particolarmente contento, ovviamente per i 3 punti perché siamo in una posizione scomoda, ma anche per Oristanio. Ultimamente gli avevo detto che era stato troppo egoista, invece in occasione del gol di Viola è stato bravo. E a proposito di Nicolas, sono felice per lui: l'anno scorso ha vissuto una stagione non facile, gli avevo detto di farsi trovare pronto ed è stato così. Lui, così come gli altri calciatori esperti come Pavoletti, Mancosu e così via, è uno spettacolo. Poi certo, non posso restare legato a chi mi ha portato in A, devo fare delle scelte per la squadra ma loro lo capiscono, tutti spingono per giocare, nel gruppo non ci sono lavativi. Il momento è positivo anche se commettiamo alcune piccole ingenuità". Ranieri ha analizzato il match con il Genoa, parlando anche del prossimo avversario: la Juventus.