Ranieri in conferenza: "Juve? Svelerò la verità sul mio addio. Allegri..."

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia di Juventus-Cagliari, valida per la dodicesima giornata di Serie A, in programma sabato 11 novembre alle 18 all'Allianz Stadium: “I ragazzi stanno bene, la gara con la Juve è importante perché i punti si possono fare ovunque. Ho grande rispetto per i bianconeri, sono candidati alla vittoria finale, ma noi andremo lì preparati”.