Juve-Cagliari, designato l'arbitro del match: i precedenti

La Juventus vuole proseguire il suo momento positivo in campionato per restare agganciata alla vetta della classifica e provare a insidiare l' Inter , prima dello scontro diretto del 26 novembre. All'Allianz arriva l'ex Ranieri con il suo Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive considerando campionato e Coppa Italia. A dirigere l'incontro sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì , valido per la dodicesima giornata di Serie A , in programma sabato 11 novembre alle 18 . A coadiuvarlo gli assistenti di linea Palermo e Fontemurato . Quarto ufficiale Luca Massimi di Termoli e in sala Var Paolo Valeri di Roma con Paterna nel ruolo di AVAR.

Piccinini, precedenti Juve

Marco Piccinini arbitrerà per la quinta volta in carriera una partita dalle Juventus. Il bilancio con i bianconeri è, finora, di quattro vittorie in altrettante gare dirette a favore dei bianconeri. La particolarità sta nel fatto che il direttore di gara ha sempre arbitrato all'Allianz Stadium e così sarà anche per la partita col Cagliari. Nelle precedenti sfide contro Chievo, Spal, Lecce e Sampdoria, ultima in ordine cronologico nel settembre 2020, la Vecchia Signora non ha mai subito gol a fronte di 12 fatti. Nell'ultimo incrocio, quello coi blucerchiati, la formazione bianconero si è imposta con il risultato di 3 a 0 con le reti di Bonucci, Kulusevski e Ronaldo con Pirlo in panchina.