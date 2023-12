Cagliari, Ranieri e la Superlega: "Potrebbero esserci belle partite ma..."

Ranieri su Verona-Cagliari e Superlega

A presentare il match in conferenza stampa il tecnico dei sardi, Claudio Ranieri: "Non abbiamo una pressione particolare. Sentiamo che stiamo crescendo, allenandoci nel modo giusto e lavorando al meglio. Prima o poi ci sbloccheremo anche lontano da casa e contro le grandi, abbiamo una sfida diretta per la salvezza, guardiamo avanti con fiducia e non al passato. Indietro si guarda solo per esaminare al fine di progredire, no rimpianti o recriminazioni. Credo che Baroni abbia fatto fatica all'inizio con una squadra abituata a giocare con la difesa a tre, ha ritrovato certezze col tempo e gli ultimi risultati sono sicuramente in controtendenza rispetto all'inizio difficile. Non credo che le ultime vicende extra-campo avranno ricaduta sulla squadra, ho avuto esperienze di questo tipo e sono convinto che il gruppo di Baroni saprà isolarsi senza contraccolpi. Dovremo quindi stare attenti come sempre". Il tecnico dei sardi ha commentato anche l'argomento del giorno, la Superlega: "Se si imporrà o meno lo dovranno valutare i tifosi. Secondo me potrebbero esserci belle partite, ma non andrà avanti chi lo merita realmente. Non so quanto potranno essere soddisfatti i tifosi".