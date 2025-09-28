Infortunio Belotti, lesione del crociato: il Cagliari lo perde per mesi. Il comunicato ufficiale

Si interrompe alla quinta giornata di campionato la stagione di Andrea Belotti. L'attaccante classe '93 ha rimediato una lesione del crociato sinistro che potrebbe costringerlo fuori dal campo per almeno 6 mesi. Un infortunio provocato dallo scontro con il portiere dell'Inter Josep Martinez nel corso della gara disputata sabato 27 alla Unipol Domus e vinta dai nerazzurri per 2-0 (Lautero Martinez 9', Francesco Pio Esposito 82'). Lo stop dell'ex Roma e Toro, trasferitosi a Cagliari all'ultima giornata di mercato per sostituire Roberto Piccoli, mette dunque nuovamente in difficoltà Fabio Pisacane, che ha già dovuto fare i conti con le assenze di Leonardo Pavoletti e Marko Rog anche loro fermati dal crociato.
Infortunio Belotti: il comunicato del Cagliari
Questo il comunicato diffuso dal Cagliari: "A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". Dal suo arrivo al Cagliari, Belotti aveva da subito alzato le aspettative realizzando una doppietta contro il Lecce e servendo l'assist per la rete di Yerri Mina contro il Milan.