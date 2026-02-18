Tuttosport.com
Milan-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I rossoneri di Allegri sfidano i lariani di Fabregas nel match di San Siro, valevole per il recupero della 24esima giornata
5 min
Serie AMilanComo
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

"Il Milan deve giocare con il paraocchi, sì": Massimiliano Allegri non ha mezze misure nel disegnare la strategia che deve adottare il Milan. Se il mondo (calcistico) intorno vive giorni roventi per le polemiche post Inter-Juventus, i rossoneri devono estraniarsi, evitare i commenti e concentrarsi solo sul recupero contro il Como che è tutt'altro che semplice. "Dobbiamo giocare una partita ordinata, con loro se sei disordinato rischi di fare brutta figura", avverte Allegri. Cesc Fabregas non fa drammi dopo la sconfitta casalinga da parte della Fiorentina ed è già concentrato sulla partita contro il Milan di Massimiliano Allegri, una sfida difficile contro un club che ha fatto la storia del calcio. "Giocare bene - dice l'allenatore del Como - non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, siamo una squadra e una società molto giovane. Non siamo pronti per andare a vincere lo scudetto. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o si vince il mio messaggio è sempre lo stesso". La coerenza innanzitutto con Fabregas che torna sull'espulsione di Morata e ribadisce: "La provocazione è nel calcio, chi non può gestire quello... Tutti sanno che ci sono giocatori che cercano di provocarti, di farti sbagliare. Non ho parlato con lui, ha chiesto anche scusa". Il tecnico parla di Nico Paz che non riesce a fare la differenza almeno in questa fase: "Se sei speciale e non stai attraversando il miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica. Lui deve avere stabilità, ha una mentalità forte e grande qualità. Senza di lui la squadra ha trovato dinamiche, risultato, performance. Lui fisicamente sta bene, prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina ho parlato con lui, volevo anche lasciarlo a casa per farlo riposare. Ma lui si sente forte, si sente bene. E' tranquillo, un ragazzo molto a posto, con una famiglia molto seria, è stato bene educato. Altri sono da gestire in maniera diversa".

Segui Milan-Como LIVE sul nostro sito

Dove vedere Milan-Como: diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Como è in programma questa sera alle ore 20:45, con il match di San Siro che segnerà il recupero della 24esima giornata. Sarà possibile assistere all'evento in esclusiva su DAZN e canale 214 zona Dazn.

Milan-Como: le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Pulisic, Nkunku, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez. Squalificati: Rabiot. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Carlos, Addai, Van der Brempt. Indisponibili: Goldaniga, Diao. Squalificati: Morata. Diffidati: Da Cunha, Addai, Paz.

ARBITRO: Mariani. ASSISTENTI: Tegoni-Bindoni. QUARTO UOMO: Mercenaro. VAR: Gariglio. AVAR: Maresca

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

