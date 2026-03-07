Fabregas nasconde il Como: "Quarto posto? Non cadiamo nella trappola. Col Cagliari la gara più difficile"

Fabregas: "Vittoria di cui sono più soddisfatto"

Fabregas commenta così la vittoria del Como a Dazn: "Mi è piaciuto molto come hanno reagito oggi i ragazzi. Oggi questa squadra ha dimostrato che è fatta di una pasta dura, di grande mentalità, che sta crescendo partita dopo partita. Eravamo tutti morti, arriviamo da tante partite di fila ed eravamo stanchi. Questa è la vittoria di cui sono più soddisfatto in questa stagione. Questo è davvero un passo importante, si è vista una crescita notevole di tutto il gruppo". E poi sul segreto della sua squadra: "Abbiamo lavorato tanto da quando eravamo in Serie B. I ragazzi mi danno tanto ed io penso che il lavoro paga. I miei ragazzi stanno crescendo tanto ed ora stanno raccogliendo i frutti".

Butez e il quarto posto

Su Butez: "Abbiamo speso sui ragazzi giovani. Alcuni, che sono costati pochissimo, sono dei fuoriclasse. Da quando è arrivato qua lavora come un animale. Lui vuole sempre imparare. Lui è un leader non solo per le sue qualità, ma anche in spogliatoio. Credo sia pronto per fare il salto di qualità e andare in nazionale". A chiudere, l’allenatore del Como commenta il quarto posto: "Per il momento non ci siamo. La statistica è una cosa. Siamo nella strada giusta ma ci sono diverse partite. La squadra mi ha dimostrato di aver fatto passi in avanti. Loro volevano giocare in un certo modo e abbiamo preparato la partita in maniera diversa. È stata una delle partite più difficili della stagione ed è anche merito di Pisacane perché ha imposto la sua identità alla sua squadra".