Il Como alza il muro: “Fabregas via? Mi chiama per i giocatori da prendere il prossimo anno”

La squadra, il nuovo progetto per il Sinigaglia, il futuro di Fabregas, la sostenibilità. Temi forti e importanti per i tifosi: Mirwan Suwarso li ha affrontati a 360 gradi nell'intervista rilasciata al quotidiano “La Provincia di Como”. Suwarso si è detto soddisfatto per i risultati della squadra (“Siamo più avanti di dove ci saremmo immaginati”) e ha svelato gli obiettivi strategici (“Vogliamo sviluppare un business sostenibile, sapendo che siamo una piccola realtà, una piccola società e una piccola città per cui serve avere una visione di ampio respiro, puntare a guardare ai mercati esteri, a promuovere il brand”). Suwarso ha provato ad andare oltre le polemiche innescate da chi contesta che il Como non schieri giocatori italiani: “Non siamo gli unici e siamo in Serie A da due anni, dobbiamo finire il lavoro impostato. Sul nostro settore giovanile stiamo lavorando pesantemente, non siamo ancora dove vogliamo arrivare, ma è un progetto molto bello”. E poi, via con i temi più sentiti dai tifosi. Nico Paz resterà un altro anno? “Non lo so, ci sarà tempo per parlarne”. E il futuro di Fabregas. Qua il presidente è sembrato un po’ più sicuro, anche se già circolano voci che lo vorrebbero sulla panchina del City: “Lo vuole anche il Newcastle credo... Ho letto. Io so che ci sentiamo spesso, parliamo del futuro, mi chiama per i giocatori per l’anno prossimo. Siamo allineati”. Il Como è in corsa per l’Europa, obiettivo che a inizio stagione non era certamente una priorità. Ora però è lì, a portata di mano (e domani sera arriva l’Inter...): “Per scaramanzia non la voglio nominare. È ancora lunga. Abbiamo il 94% di andarci? Mi piacciono i dati, ma in questo caso preferisco non guardare...”. Altro tema centrale per il Como, i tifosi e la città è lo stadio. La Soprintendenza ha mosso alcuni rilievi al progetto principale e ne sarà presto svelato un altro.