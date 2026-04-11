Il Como alza il muro: “Fabregas via? Mi chiama per i giocatori da prendere il prossimo anno”

La squadra, il nuovo progetto per il Sinigaglia, il futuro di Fabregas, la sostenibilità. Temi forti e importanti per i tifosi: Mirwan Suwarso li ha affrontati a 360 gradi nell'intervista rilasciata al quotidiano “La Provincia di Como”. Suwarso si è detto soddisfatto per i risultati della squadra (“Siamo più avanti di dove ci saremmo immaginati”) e ha svelato gli obiettivi strategici (“Vogliamo sviluppare un business sostenibile, sapendo che siamo una piccola realtà, una piccola società e una piccola città per cui serve avere una visione di ampio respiro, puntare a guardare ai mercati esteri, a promuovere il brand”). Suwarso ha provato ad andare oltre le polemiche innescate da chi contesta che il Como non schieri giocatori italiani: “Non siamo gli unici e siamo in Serie A da due anni, dobbiamo finire il lavoro impostato. Sul nostro settore giovanile stiamo lavorando pesantemente, non siamo ancora dove vogliamo arrivare, ma è un progetto molto bello”. E poi, via con i temi più sentiti dai tifosi. Nico Paz resterà un altro anno? “Non lo so, ci sarà tempo per parlarne”. E il futuro di Fabregas. Qua il presidente è sembrato un po’ più sicuro, anche se già circolano voci che lo vorrebbero sulla panchina del City: “Lo vuole anche il Newcastle credo... Ho letto. Io so che ci sentiamo spesso, parliamo del futuro, mi chiama per i giocatori per l’anno prossimo. Siamo allineati”. Il Como è in corsa per l’Europa, obiettivo che a inizio stagione non era certamente una priorità. Ora però è lì, a portata di mano (e domani sera arriva l’Inter...): “Per scaramanzia non la voglio nominare. È ancora lunga. Abbiamo il 94% di andarci? Mi piacciono i dati, ma in questo caso preferisco non guardare...”. Altro tema centrale per il Como, i tifosi e la città è lo stadio. La Soprintendenza ha mosso alcuni rilievi al progetto principale e ne sarà presto svelato un altro.
Il nuovo Sinigaglia
Ma, per l’Europa, servirebbe una curva tutta nuova in muratura: “Demoliremo la vecchia curva, ma non per poter giocare in Europa. È un intervento necessario perché c’è una struttura che da troppi anni è lì, in tubolare, e la gente di Como si merita di più. Se eventualmente andremo in Europa, vedremo la situazione”. A breve il nuovo progetto per il restyling integrale del Sinigaglia: “Lo presenteremo entro uno o due mesi. Sarà una versione del primo, addolcito dalle controdeduzioni della Soprintendenza: non ci sarà l’albergo e ci saranno meno attività. Sarà più a misura di cittadino”. Suwarso ha poi parlato di fair play finanziario, a cui dovrebbe adeguarsi il club in caso di qualificazione europea: “Siamo tranquilli. Nessuna squadra che gioca in Europa, due anni prima era in Serie B: avremo delle opportunità per adeguarci ai parametri. Abbiamo portato i ricavi da 8 a 60 milioni, e questo è un bel risultato”. Il dirigente indonesiano ha quindi rassicurato sulla volontà della proprietà di andare avanti, anche dopo la scomparsa di Michael Hartono: “Le due famiglie dei rispettivi fratelli sono molto coinvolte, anche se molto riservate”.