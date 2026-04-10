Lautaro, mazzata Inter: di nuovo fuori! Salta il Como e non solo

Non c’è pace per Lautaro Martínez , che dopo essere rientrato in campo con una doppietta contro la Roma è costretto a fermarsi di nuovo. Un ritorno brillante, il suo, che sembrava aver messo alle spalle i problemi fisici delle ultime settimane, ma che si è trasformato rapidamente in una nuova battuta d’arresto. L’attaccante argentino dovrà infatti alzare bandiera bianca e saltare la delicata sfida contro il Como al Sinigaglia, lasciando l’ Inter priva del suo bomber in un momento chiave della stagione. E contro i giallorossi si è vista totalmente la differenza nel giocare con il Toro o senza di lui.

Lautaro Martinez, nuovo stop dopo il rientro

L'Inter ha annunciato con un comunicato il nuovo infortunio dell'attaccante argentino: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".

Le condizioni dell’argentino saranno monitorate con attenzione dallo staff medico, che nei prossimi giorni valuterà l’evoluzione del problema muscolare. Al momento non sono stati definiti tempi certi per il rientro, che dovrebbe essere di circa 15 giorni, con la prudenza che resta la linea guida per evitare ricadute visto l'ampio margine di sette punti sul Napoli e anche il Mondiale sullo sfondo. La punta dovrebbe saltare quindi i match contro i lariani, la sfida con il Cagliari e anche il ritorno di Coppa Italia contro la squadra di Fabregas.