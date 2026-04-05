23:39

Parla anche Pellegrini per la Roma

Il centrocampista giallorosso: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, poi siamo riusciti a pareggiare e loro hanno trovato il gol con Calhanoglu. Poi il terzo gol ad inizio secondo tempo e non è facile reagire perché credi di essere nella partita e invece non ci sei". Dal gol di Gatti la squadra ha sentito scivolarsi qualcosa che sembrava vicino? Pellegrini risponde: "Non penso che un gol preso al 93' possa compromettere la dedizione e la concentrazione per voler vincere le partite. Ci è pesato perché ha vanificato una grande partita come accaduto col Milan. Questo per noi è un dispiacere perché quello che non manca mai è la voglia, a volte non basta perché davanti hai un Inter allenata bene e molto forte. Non credo che un gol preso su un rimpallo possa inficiare sulla mentalità di un gruppo. Stiamo riscontrando difficoltà negli episodi che in questo momento non ci aiutano, bisogna rimettersi il caschetto e spostare questi episodi dalla parte nostra".

23:26

Chivu parla dopo la manita

Il tecnico nerazzurro scherza ai microfoni di Dazn: "Chiedevo se i parrucchieri sono aperti domani e se potevo buttare via la giacca, ognuno ha le sue preoccupazioni. Devo tagliare i capelli, mi sono messo il casco come una volta. Spero che i parrucchieri siano aperti". Sulla partita: "Era importante l'approccio al secondo tempo e abbiamo chiuso la partita con due gol dopo l'intervallo. Questa squadra da segni di maturità, magari ha speculato un po' di più in qualche partita, ma oggi ci siamo presentati nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e di fare la partita". LEGGI TUTTO

23:17

Dumfries ai microfoni

L'esterno olandese nel postpartita: "Una partita molto bella da parte nostra, sono molto contento dei ritorni di Calhanoglu e Lautaro, due giocatori importanti per noi. Abbiamo dimostrato di essere famiglia ed è la strada giusta per il finale di stagione. Questa sera una vittoria importante dopo due pareggi, ogni partita in questo momento la dobbiamo vincere per prenderci lo Scudetto. Questo gruppo è speciale, stiamo insieme da tanti anni e abbiamo giocato tante partite per l'Inter. Quando segna qualcuno è un momento speciale per tutti e per questo ci abbracciamo forte tutti quanti insieme". Sulla sua prestazione: "Volevo segnare e anche Marcus è un giocatore che scherza molto. Sull'occasione grande pallone di Bonny è mancato il gol, peccato. Ma abbiamo vinto e questo è importante per noi".

23:03

Gasperini dopo il ko

Gasperini dopo la partita: "Dopo il terzo gol in tilt. Il primo tempo si è chiuso 2-1 dove abbiamo preso gol subito e alla fine con in mezzo tanta Roma, averlo chiuso sotto ci ha tirato giù il morale. Dopo il terzo gol è stata una sofferenza". LEGGI TUTTO

23:00

Lautaro Martinez e Thuram nel postpartita

Le parole di Lautaro Martinez nel post match: "Era uno scontro diretto e una partita molto importante, per dare un segnale a noi stessi e alla classifica. La Roma è una squadra forte, conosciamo il suo allenatore. Siamo contenti, Thuram oggi ha fatto la differenza. Un calo lo possiamo avere tutti e sono felice per lui e per i compagni". E sulla Nazionale italiana: "Quando parli di Bastoni e di tutti i compagni azzurri mi viene la pelle d'oca. Questi ragazzi ci lasciano sempre la pelle, gli italiani sono rimasti fuori dal Mondiale ma loro tornano e danno una dimostrazione con il lavoro. Un calo si può sempre avere, si accettano le critiche, ma noi vogliamo tenere l'Inter in alto, ma sono contento e felice di avere questi compagni di squadra". Queste le parole di Thuram: "Sono importanti anche Pio e Bonny, ma ho un legame particolare con Lautaro come tutta la squadra, è il nostro capitano e oggi lo ha dimostrato dopo un minuto".

22:45

Inter-Roma: il tabellino

Tutti i numeri del big match di San Siro