- 1'Lautaro Martínez (ass. : M. Thuram)
- 45 + 2'H. Çalhanoglu (ass. : P. Zielinski)
- 52'Lautaro Martínez (ass. : M. Thuram)
- 55'M. Thuram (ass. : H. Çalhanoglu)
- 63'N. Barella
- 40'G. Mancini (ass. : D. Rensch)
- 70'L. Pellegrini
MILANO - Manita Inter a San Siro nel 31° turno di Serie A contro la Roma di Gasperini: termina 5-2 il big match di Pasqua con gli uomini di Chivu che consolidano il primato in classifica in uno snodo rilevante della volata Scudetto. Tre punti pesanti per i nerazzurri che ritrovano Lautaro Martinez, doppietta per lui, e dominano contro i giallorossi, allungando momentaneamente in vetta su Napoli e Milan, che domani si sfideranno al Maradona. Dopo la sosta per le Nazionali torna al successo la squadra di Chivu con la firma sul quinto gol di Barella, mentre Bastoni è stato sostituito ad inizio ripresa con la standing ovation del pubblico nerazzurro. Crolla invece la squadra di Gasperini che arresta il suo cammino nella corsa ad un posto Champions, il quinto posto condiviso con la Juve può diventare distante tre punti se i bianconeri di Spalletti riusciranno a superare il Genoa. Occasione anche per il Como, quarto in classifica, che può scappare a +6 da una delle contender battendo l'Udinese.
23:39
Parla anche Pellegrini per la Roma
Il centrocampista giallorosso: "Siamo entrati in campo e abbiamo preso gol, poi siamo riusciti a pareggiare e loro hanno trovato il gol con Calhanoglu. Poi il terzo gol ad inizio secondo tempo e non è facile reagire perché credi di essere nella partita e invece non ci sei". Dal gol di Gatti la squadra ha sentito scivolarsi qualcosa che sembrava vicino? Pellegrini risponde: "Non penso che un gol preso al 93' possa compromettere la dedizione e la concentrazione per voler vincere le partite. Ci è pesato perché ha vanificato una grande partita come accaduto col Milan. Questo per noi è un dispiacere perché quello che non manca mai è la voglia, a volte non basta perché davanti hai un Inter allenata bene e molto forte. Non credo che un gol preso su un rimpallo possa inficiare sulla mentalità di un gruppo. Stiamo riscontrando difficoltà negli episodi che in questo momento non ci aiutano, bisogna rimettersi il caschetto e spostare questi episodi dalla parte nostra".
23:26
Chivu parla dopo la manita
Il tecnico nerazzurro scherza ai microfoni di Dazn: "Chiedevo se i parrucchieri sono aperti domani e se potevo buttare via la giacca, ognuno ha le sue preoccupazioni. Devo tagliare i capelli, mi sono messo il casco come una volta. Spero che i parrucchieri siano aperti". Sulla partita: "Era importante l'approccio al secondo tempo e abbiamo chiuso la partita con due gol dopo l'intervallo. Questa squadra da segni di maturità, magari ha speculato un po' di più in qualche partita, ma oggi ci siamo presentati nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e di fare la partita". LEGGI TUTTO
23:17
Dumfries ai microfoni
L'esterno olandese nel postpartita: "Una partita molto bella da parte nostra, sono molto contento dei ritorni di Calhanoglu e Lautaro, due giocatori importanti per noi. Abbiamo dimostrato di essere famiglia ed è la strada giusta per il finale di stagione. Questa sera una vittoria importante dopo due pareggi, ogni partita in questo momento la dobbiamo vincere per prenderci lo Scudetto. Questo gruppo è speciale, stiamo insieme da tanti anni e abbiamo giocato tante partite per l'Inter. Quando segna qualcuno è un momento speciale per tutti e per questo ci abbracciamo forte tutti quanti insieme". Sulla sua prestazione: "Volevo segnare e anche Marcus è un giocatore che scherza molto. Sull'occasione grande pallone di Bonny è mancato il gol, peccato. Ma abbiamo vinto e questo è importante per noi".
23:03
Gasperini dopo il ko
Gasperini dopo la partita: "Dopo il terzo gol in tilt. Il primo tempo si è chiuso 2-1 dove abbiamo preso gol subito e alla fine con in mezzo tanta Roma, averlo chiuso sotto ci ha tirato giù il morale. Dopo il terzo gol è stata una sofferenza". LEGGI TUTTO
23:00
Lautaro Martinez e Thuram nel postpartita
Le parole di Lautaro Martinez nel post match: "Era uno scontro diretto e una partita molto importante, per dare un segnale a noi stessi e alla classifica. La Roma è una squadra forte, conosciamo il suo allenatore. Siamo contenti, Thuram oggi ha fatto la differenza. Un calo lo possiamo avere tutti e sono felice per lui e per i compagni". E sulla Nazionale italiana: "Quando parli di Bastoni e di tutti i compagni azzurri mi viene la pelle d'oca. Questi ragazzi ci lasciano sempre la pelle, gli italiani sono rimasti fuori dal Mondiale ma loro tornano e danno una dimostrazione con il lavoro. Un calo si può sempre avere, si accettano le critiche, ma noi vogliamo tenere l'Inter in alto, ma sono contento e felice di avere questi compagni di squadra". Queste le parole di Thuram: "Sono importanti anche Pio e Bonny, ma ho un legame particolare con Lautaro come tutta la squadra, è il nostro capitano e oggi lo ha dimostrato dopo un minuto".
22:45
Inter-Roma: il tabellino
Tutti i numeri del big match di San Siro
22:39
Fischio finale: Inter batte Roma 5-2
Termina il big match di San Siro con la mantia nerazzurra: Lautaro torna e timbra due volte, a segno anche Calhanoglu, Thuram e Barella. Chivu consolida il primato mentre crolla Gasperini al quale non bastano le reti di Mancini e Pellegrini
22:34
Pio Esposito non punge, Pellegrini sfiora la traversa
Occasioni a San Siro nei minuti finali del match. I nerazzurri non riescono a colpire ancora, Pio Esposito arriva tardi su un ottimo cross di Dimarco. Per i giallorossi è ancora Pellegrini a farsi vedere, ma la sua punizione termina alta di poco
22:27
Quarto cambio per la Roma
Gasperini toglie Hermoso e manda in campo Ziolkowski
22:27
Miracolo di Svilar, fermato Pio Esposito
Altra chance per l'Inter con l'attaccante della Nazionale che prova a battere il portiere giallorosso sul primo palo, riflesso mostruoso e corner. Dagli sviluppi dell'angolo, Dumfries salta libero in area ma non centra la porta
22:24
Dumfries vicino al gol
Bonny imbuca Dumfries in area al 77', l'olandese si presenta davanti a Svilar e prova lo scavetto ma la palla esce sul fondo passando davanti allo spacchio della porta
22:22
Ultimo cambio Inter
Al 75' Chivu chiude gli slot richiamando Zielinski per Mkhitaryan
22:17
GOL DELLA ROMA! Pellegrini sorprende Sommer
Al 70' la Roma prova a rialzarsi e accorcia a 3 le distanze nel risultato con il sinistro piazzato di Pellegrini, liberato in area da Malen, che sorprende Sommer sul primo palo. 5-2 a San Siro
22:15
Le heat map di Inter-Roma
Ecco il dato sulle prestazioni dei protagonisti del big match di San Siro
22:14
Tsimikas e Malen sprecano tutto
Al 67' prova a dare un segnale la Roma con una doppia occasione, ma Tsimikas prima e Malen poi sparano alle stelle da dentro l'area di rigore
22:13
Doppia sostituzione Inter: entra Pio Esposito
Al 66' Chivu toglie Calhanoglu e Thuram, ingresso in campo per Sucic e per Pio Esposito
22:12
Fuori Soulé, la scelta di Gasperini
Richiama in panchina l'ex Juve il tecnico giallorosso, dentro El Shaarawy
22:10
MANITA INTER! La firma di Barella
Al 63' mette il suo nome sul tabellino dei marcatori anche Barella: ingresso in area di rigore su indecisione di Ndicka e Hermoso, rimpallo vinto con Ghilardi e palla sotto l'incrocio per un incolpevole Svilar.
22:08
Altro brivido per la Roma
Sulla punizione dopo il giallo per Pisilli è inisdioso il cross di Dimarco con la deviaizone aerea di Thuram che esce di poco
22:06
Primo giallo del match
Al 60' Pisilli ferma Thuram con un fallo sull'out di destra, per Sozza è ammonizione
22:05
Cambi per Chivu e Gasp: standing ovation per Bastoni
Il tecnico nerazzurro sceglie di sostituire il difensore azzurro: San Siro in piedi, applausi e cori a supporto di Bastoni. Dentro Darmian e anche Bonny per Lautaro Martinez. Gasperini sceglie Tsimikas per Rensch
22:02
L'INTER CALA IL POKER! Segna anche Thuram
Passano solo 3 minuti e l'Inter allunga ulteriormente con il poker di Marcus Thuram. Corner di Calhanoglu sul primo palo e tempismo perfetto del francese che batte Svilar deviando di testa sul secondo palo
21:58
TRIS DELL'INTER! Doppietta di Lautaro
Al 52' Thuram vince un corpo a corpo con Rensch e si invola verso la paorta di Svilar supportato da Dumfries e Lautaro. Il francese sceglie l'argentino che non sbaglia a tu per tu con il portiere giallorosso
21:51
Inizia il secondo: novità per la Roma
Riparte il match tra Inter e Roma. Gasperini costretto al primo cambio: fuori Mancini per un problema alla coscia, dentro Ghilardi
21:38
Finisce il primo tempo: Inter avanti
Aprono e chiudono la prima frazione i nerazzurri: dopo 60 secondi sblocca Lautaro Martinez, a pochi istanti dall'intervallo è Calhanoglu a rimettere avanti l'Inter dopo il pari di Mancini al 40'. Chivu avanti 2-1 con Gasperini
21:36
GOL DELL'INTER! Magia di Calhanoglu
Poco prima dell'intervallo, al secondo minuto di recupero del primo tempo, Calhangolu spara dai 30 metri con il destro e spacca la porta sorprendendo Svilar. Prodezza del turco e nerazzurri al riposo in vantaggio
21:28
GOL DELLA ROMA! Mancini pareggia
Al 40' torna in equilibrio il risultato: cross dalla sinistra di Rensch che pesca Mancini tutto libero all'altezza dell'area piccola, colpo di testa e Sommer battuto per l'1-1
21:20
Occasione Zielinski
Al 33' torna a farsi vedere l'Inter con il centrocampista polacco che riceve in area da Dimarco, il suo tiro a giro non centra lo specchio della porta
21:12
Malen ci prova di nuovo
Al 25' è ancora l'olandese a rendersi pericoloso per i giallorossi: destro da fuori area che esce fuori di un niente
21:11
Primo squillo Roma
Puniziona da posizione defilata per Soulé al minuto 24: cross dentro l'area di rigore e colpo di testa di Malen che Sommer, con l'aiuto di Lautaro, mette in angolo
21:00
Ancora Lautaro, super Svilar
Al 13' Dimarco imbuca Lautaro in area di rigore, tiro sul primo palo rasoterra e grande intervento del portiere giallorosso che devia in angolo.
20:53
Dimarco sfiora il raddoppio
Attaccano i nerazzurri che al 5' vanno vicini alla seconda rete. Prima la conclusione di Calhangolu con l'intervento di Svilar con i pugni, sulla respinta il tiro di Dimarco dal limite che esce di poco al lato. Decisiva una deviazione e corner per l'Inter
20:49
GOL DELL'INTER! Lautaro sblocca la sfida
Bastano 60 secondi precisi ai nerazzurri per stappare la partita: Thuram riceve sulla destra, supera Ndicka e mette al centro per Lautaro Martinez che brucia Celik e Svilar infilando sotto la traversa. Il capitano dell'Inter torna titolare e timbra subito.
20:47
Inizia Inter-Roma
Fischio per l'avvio del match, è partito il big match di San Siro
20:40
Tutto pronto a San Siro
Tra poco il fischio d'inizio del big match tra Inter e Roma. Squadre nel tunnel e pronte ad entrare in campo
20:30
I numeri della Roma
Le statistiche dei giallorossi di Gasperini
20:27
Le statistiche dell'Inter
I numeri della formazione nerazzurra
20:21
Marotta su Bastoni e Nazionale
Il presidente nerazzurro: "Mancano ancora 8 partite, 24 punti e sono tanti. Una vittoria darebbe più stimoli e sicurezza. Siamo ancora in una fase interlocutoria, anche nella zona salvezza devono lottare fino in fondo e dovranno battersi con le squadre di alta classifica. Sarà una bella lotta ovunque in classifica". Su Bastoni: "Vergognoso che sia esposto a questo linciaggio come se fosse colpevole di qualcosa. Se parliamo dell'eliminazione dell'Italia ha origini più lontane. Lui non merita questo trattamento, si sbaglia nella vita. Invece in Italia siamo tutti psicologi, esperti di calcio senza sapere con che quale professionista si ha a che fare. Noi siamo i primi ad aver detto che ha sbagliato, ma Bastoni è un patrimonio del calcio italiano e lo proteggiamo. Leggevo che è necessario che lasci questa maglia, al momento non ci sono possibilità". Poi chiude sul momento del calcio italiano: "La rassegna stampa che ho potuto vedere in questi giorni era molto corposa, sono tutti esperti. Io dico che questa crisi va portata ad un'analisi più ampia. E' dal 2006 che non siamo più competitivi, salvo l'Europeo vinto nel 2021, servirebbe un dibattito lungo. Mancano i talenti, come mai il Friuli che negli anni '70 ha avuto campioni come Zoff, Capello e Collovati oggi non produce più. Bisogna capire cosa è il gioco del calcio e perché c'è assenza di giovani. Oggi prevale la litigiosità all'interno del nostro mondo, ma servirebbe un confronto sano".
20:10
Massara nel prepartita: ecco le sue parole
Il ds giallorosso nel prepartita: "Esiste questo diritto di riscatto di Malen, è un presupposto affinché possa rimanere a lungo. Ha avuto in impatto incredibile e crediamo che possa essere il centravanti del futuro della Roma". Sugli obiettivi e Gasp: "L'eliminazione dall'Europa League è un rammarico. Noi non abbiamo posto nessun obiettivo minimo, siamo ripartiti con un allenatore eccezionale. Siamo contenti di essere in lotta per il quarto posto e speriamo di restarci fino a fine campionato. Gasperini resta a Roma? Una certezza". Sul calcio italiano: "Chiaro che nei momenti critici emergono sempre svariate soluzioni taumaturgiche. Io lascio a chi di è di competenza. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo, se saremo capaci di capire questo cambiamento e fare le scelte giuste avremo un futuro, altrimenti tra quattro anni rischiamo di fare gli stessi discorsi".
20:04
Gli opta facts del big match
Tutti i numeri di Inter-Roma
20:01
Chivu mette in mezzo la Juve
Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa. LEGGI TUTTO
19:53
Gasperini, le parole della vigilia
Nella conferenza stampa prima del big match, il tecnico giallorosso ha parlato così di lotta Champions e Nazionale. LEGGI TUTTO
19:39
Le formazioni ufficiali di Inter-Roma
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
19:33
Inter-Roma: tutti affari vostri!
Ausilio tornerà all’assalto di Koné, Massara segue Frattesi-Carlos Augusto. LEGGI TUTTO
19:23
La squadra arbitrale
ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Peretti-Costanzo. QUARTO UOMO: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.
19:15
Le probabili formazioni di Inter-Roma
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
San Siro, Milano