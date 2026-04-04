Chivu mette in mezzo la Juve: "Con l'Inter tirano sassi. Gogna mediatica mai vista, spiegatelo voi"

Se l'Inter cambierà qualcosa in questo finale di stagione: "Ho parlato prima di qualità umane e valori, il gruppo ha imparato dal passato, conta quello che siamo noi oggi. Ci siamo rimboccati le maniche, parlo anche di Bastoni che ho lasciato con le stampelle e e poi l'ho visto in Nazionale. i giocatori accettano ogni critica, c'è scarsa riconoscenza nel mondo del calcio. Lui lo ha fatto e anche gli altri ci mettono la faccia".

Situazione Bastoni e "Blocco Inter" in Nazionale

Il difensore nerazzurro non sta vivendo un buon momento, Chivu fa scudo: "Conta il rispetto dei compagni, lui è dispiaciuto dell'accaduto ma è stato sostenuto. La faccia l'ha messa, lui si è presentato con quello che aveva a disposizione. Nonostante le difficoltà ha dato tanto, ha fatto dieci giorni di stampelle e ci ha messo la faccia. Conta quello che ricevi, lui ha messo la faccia - aggiunge - Gli devo dare serenità e fiducia, io non posso controllare il suo futuro. Lui è contentissimo di far parte di questo meraviglioso gruppo, ci ha sepre messo la faccia e interessa quello. Deciderà lui il suo futuro, come tutti. Fino a quando è qua darà più del 100%, non posso condizionare le sue scelte. A prescindere da quello che farà il calcio mondiale si godrà sempre un giocatore di alta qualità".