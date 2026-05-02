Fabregas: "Non posso essere contento al 100%". E sul futuro di Nico Paz...

Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari a reti inviolate del Como contro il Napoli . Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Soddisfatto dello 0 a 0? Dipende, considerando quello che stiamo facendo e la crescita di questi ragazzi, sono contento, ma vedendo quello che abbiamo costruito non sono contento. Abbiamo fatto tante regressioni, recuperando tanti palloni. Non dimentico che c'erano giocatori giovanissimi come Nico Paz, Perrone Da Cunha lottare con campioni come De Bruyne e McTominay, e quindi sono contento. Ma ovvio che non posso esser contento al 100%".

Le parole di Fabregas

Fabregas ha poi aggiunto: "Io ho sempre percepito la crescita costante dei miei ragazzi, io sono molto esigente con i miei ragazzi. Ci sono state cinque partite in cui non sono stato contento, io conosco bene questi ragazzi, li ho portati qui, so quello che fanno, quanto sono cresciuti in quest'anno, so quanto sono esigente con loro. C'è un grande lavoro dietro, per questo dobbiamo essere contenti per quanto stiamo facendo, siamo in lotta per l'Europa dopo poco l'arrivo in Serie A. Il futuro di Nico Paz? Non è il momento di parlare di questo, mancano tre partite e dobbiamo continuare a lavorare. Nel calcio moderno o nel calcio totale bisogna saper far tutto, l'altro giorno ho visto la partita di Champions a Parigi e ho visto Dembelè andare a correre dietro gli avversari e se lo fa il pallone d'oro possiamo farlo tutti. Questa è una squadra molto molto giovane e dobbiamo lavorare tempo. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso con alcune giocate, ma non lo è la prima volta”.

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