Carvajal, ipotesi Italia per l'ex Real Madrid. Anche un club di Serie A ci pensa

Esperienza per la Champions League : il Como pensa a Daniel Carvajal . Conquistata la prima storica qualificazione alla competizione, la società lariana cerca rinforzi di spessore per non sfigurare anche in Europa e il filo diretto con il Real Madrid è molto vivo. In attesa di definire il futuro di Nico Paz , Cesc Fabregas pensa all'ex capitano degli spagnoli, che ha salutato i Blancos dopo tredici stagioni, e anche all'attaccante classe 2004 Gonzalo Garcia .

Il Como pensa a Carvajal

Esperienza ne ha da vendere Daniel Carvajal. Dopo 13 anni e 27 trofei (tra cui sei Champions League), il trentaquattrenne lascerà il Real Madrid e dal prossimo primo luglio sarà svincolato. Nonostante non sia più giovanissimo, il laterale spagnolo fa ancora gola a diverse squadre e tra queste spicca il Como di Cesc Fabregas.

Come riportato dalla Spagna, la società lariana pensa al terzino spagnolo per inserire in rosa un calciatore d'esperienza che possa trasmettere leadership e personalità anche in terreno europeo. Carvajal arriverebbe in Italia a parametro zero e sarebbe l'ennesimo nome di spessore a Como negli ultimi anni. A spingere per il classe 1992 sarebbe proprio Cesc Fabregas. I due sono stati avversari per anni e hanno condiviso una brevissima esperienza con la maglia della Spagna: quattro presenze nel 2014 con Vicente Del Bosque in panchina. Il Como fiuta il colpo, ma non è l'unico club interessato.

Da Nico Paz a Gonzalo Garcia: le ultime

Dani Carvajal è stato per anni un uomo spogliatoio del Real Madrid e adesso è pronto per una nuova avventura. L'Italia sarebbe una suggestione e proprio al Como ritroverebbe diversi calciatori che hanno vestito la camiseta blanca. Oltre a Jacobo Ramon, la società lariana sta lavorando per confermare in rosa anche Nico Paz. Il Como e Cesc Fabregas non vorrebbero perdere l'argentino, ora impegnato con la Nazionale di Lionel Scaloni per i Mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La sua eventuale conferma sarebbe un colpo importante per continuare a crescere.

Nei discorsi tra Como e Real Madrid, poi, è uscito anche il nome di Gonzalo Garcia. L'attaccante classe 2004, che ha segnato 8 gol in 38 presenze tra tutte le competizioni, potrebbe lasciare Madrid per giocare con maggiore continuità. Il Como lo ha messo nel mirino. Anche la Juventus osserva interessata e il suo nome è da tempo sui taccuini dei dirigenti bianconeri.