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"Cambiaso costa troppo, come Chiesa": Como, Suwarso tira sul prezzo. E su Nico Paz e Fabregas...

Il presidente della società lariana è intervenuto durante il Festival della Serie A a Parma: ecco le sue dichiarazioni
2 min
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"Fabregas resta? Così mi ha detto, vedremo". Lo ha dichiarato il presidente del Como Mirwan Suwarso, intervenuto durante il Festival della Serie A a Parma. Il numero uno dei lariani ha poi proseguito: "Squadra pronta a breve? Le persone dicevano che non era possibile che noi partecipassimo alla Champions League, quindi può sempre succedere di tutto. Sogno Scudetto? Pensiamo a giocare ogni partita provando a vincerla, vediamo cosa accadrà", ha aggiunto.

Le parole di Suwarso

"Il futuro di Nico Paz? Resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo". Lo ha dichiarato il presidente del Como Mirwan Suwarso, intervenuto durante il Festival della Serie A a Parma, in merito alla permanenza dell'argentino in Italia. Il numero uno dei lariani ha poi parlato di mercato: "Cambiaso e Chiesa? Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

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