"Cambiaso costa troppo, come Chiesa": Como, Suwarso tira sul prezzo. E su Nico Paz e Fabregas...

" Fabregas resta? Così mi ha detto, vedremo ". Lo ha dichiarato il presidente del Como Mirwan Suwarso , intervenuto durante il Festival della Serie A a Parma. Il numero uno dei lariani ha poi proseguito: "Squadra pronta a breve? Le persone dicevano che non era possibile che noi partecipassimo alla Champions League , quindi può sempre succedere di tutto. Sogno Scudetto? Pensiamo a giocare ogni partita provando a vincerla, vediamo cosa accadrà", ha aggiunto.

Le parole di Suwarso

"Il futuro di Nico Paz? Resta nelle mani del Real Madrid e noi aspettiamo". Lo ha dichiarato il presidente del Como Mirwan Suwarso, intervenuto durante il Festival della Serie A a Parma, in merito alla permanenza dell'argentino in Italia. Il numero uno dei lariani ha poi parlato di mercato: "Cambiaso e Chiesa? Guardiamo molti giocatori. Il prezzo di quei giocatori è un po' più alto rispetto al range di prezzo che abbiamo noi".