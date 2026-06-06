Cambiaso-Barcellona, la Juve fissa il prezzo ma Spalletti sa come valorizzare il suo 'giocatore 3D'

Hansi Flick, classe 1965, è un uomo che non teme di lasciarsi contaminare dalle emozioni. È anche in virtù di questa attitudine che è riuscito a rimettere in linea di galleggiamento una Barça che aveva perso la propria rotta per manie di gigantismo. E invece il dna, perché ogni club ha un dna, arriva dalla Masia ed è da lì che è arrivata la forza per la rinascita e per la vittoria di due campionati consecutivi in faccia ai milionarios del Real Madrid. Empatico e immaginifico il giusto, è dunque molto probabile che il tedesco di Barcellona si sia lasciato conquistare dalla definizione che Luciano Spalletti ha coniato su Andrea Cambiaso: “È un giocatore tridimensionale. Vede il campo non solo in verticale ed orizzontale, ma in modo circolare”.