"Cambiaso, scout Barcellona allo stadio e dibattito aperto": dalla Spagna sicuri

In tutto questo, bisognerà però anche capire la posizione della Juve . Poco più di un anno fa lo aveva cercato il Manchester City, ma ora ultimamente le sue prestazioni non sono state sempre all'altezza. La stagione di Cambiaso, infatti, come quella di tutto il club bianconero, è stata segnata da alti e bassi. Il terzino ha collezionato 3 gol e 4 assist tra tutte le competizioni ma ha commesso anche diversi errori gravi . Al tempo stesso, la Vecchia Signora non ha in rosa un sostituto di livello e vendendolo dovrebbe quindi muoversi a sua volta sul mercato. L'anno scorso Andrea era già stato vicino all'addio, con il Manchester City che si era fortemente interessato.

Sull'affare saltato si era espresso proprio l'agente del giocatore: "Non c’è nessun segreto, è tutto alla luce del sole. E' iniziata questa trattativa a gennaio tra la Juventus e il Manchester City, noi siamo stati informati e abbiamo dato la disponibilità cercando di capire come andasse la trattativa, poi purtroppo non è andata in porto perché in quel momento il City ha avuto problemi seri ed è dovuto intervenire sul mercato comprando Khusanov, Reis e Nico Gonzalez. Se l'offerta da 70 milioni di euro era vera? Questo non lo so, secondo me si stava parlando di 45-50 milioni di euro sicuramente, ma noi non siamo mai entrati nella trattativa perché parlavano i due club, poi nel giro di pochi giorni hanno dovuto investire quei soldi su altri ruoli e l'affare è sfumato".

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