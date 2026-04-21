"Cambiaso, scout Barcellona allo stadio e dibattito aperto": dalla Spagna sicuri

La sconfitta nei quarti di finale di Champions League è stato un duro colpo per il Barcellona, che per questo in vista della prossima stagione si prepara a rinforzare la squadra. Se da una parte l'attacco è già stellare, dall'altra la squadra di Flick ha bisogno di potenziare la difesa. In questo senso i balugrana hanno messo nel mirino Alessandro Bastoni, ma sono anche alla ricerca di un terzino. Anche in questo caso il Barça starebbe guardando in Italia: piacciono Marco Palestra, che piace anche all'lnter, e Andrea Cambiaso.
Barcellona a caccia di un terzino
Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Baldé e Kounde potrebbero essere venduti e per questo il Barcellona sta cercando un nuovo terzino e in cima alla lista ci sono i due italiani. Palestra e Cambiaso sono due giocatori estremamenti diversi uno dall'altro, sotto ogni punto di vista. Il difensore della Juve, infatti, è un giocatore più tecnico e meno veloce, bravissimo a legare il gioco e perfetto per far partire le azioni dal basso, proprio come piace fare al Barcellona. Non a caso Cambiaso ricorda più Joao Cancelo, che in questa stagione è tornato a vestire la maglia blaugrana in prestito dall'Al Hilal.
Palestra o Cambiaso? Il Barcellona riflette
Palestra, invece, è più un giocatore di fascia, che fa di rapidità e dribbling le sue armi migliori. Il classe 2005 è una delle più grandi sorprese di queste Serie A e si è dimostrato uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico italiano. Di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Cagliari, l'esterno italiano in stagione ha collezionato 1 gol e 4 assist in Serie A, ma ha convinto anche con la nazionale italiana. In ogni caso, nelle ultime settimane gli scout del club blaugrana avrebbero visionato diverse partite di entrambi.
In questo senso ci sarà da capire su quale tipo di giocatore deciderà di puntare il Barcellona. Se Flick vorrà puntare su un giocatore che sappia legare il gioco, Cambiaso potrebbe essere la scelta perfetta. Se invece il Barça vorrà un giocatore di gamba, dovrà puntare su Palestra. Un altro fattore da tenere in considerazione è il costo del cartellino: il giocatore di proprietà dell'Atalanta difficilmente verrà venduto per meno di 50 milioni di euro, mentre il costo di Cambiaso potrebbe essere leggermente più basso, anche visti i 5 anni in più di età.
Cambiaso, quell'offerta del City...
In tutto questo, bisognerà però anche capire la posizione della Juve. Poco più di un anno fa lo aveva cercato il Manchester City, ma ora ultimamente le sue prestazioni non sono state sempre all'altezza. La stagione di Cambiaso, infatti, come quella di tutto il club bianconero, è stata segnata da alti e bassi. Il terzino ha collezionato 3 gol e 4 assist tra tutte le competizioni ma ha commesso anche diversi errori gravi. Al tempo stesso, la Vecchia Signora non ha in rosa un sostituto di livello e vendendolo dovrebbe quindi muoversi a sua volta sul mercato. L'anno scorso Andrea era già stato vicino all'addio, con il Manchester City che si era fortemente interessato.
Sull'affare saltato si era espresso proprio l'agente del giocatore: "Non c’è nessun segreto, è tutto alla luce del sole. E' iniziata questa trattativa a gennaio tra la Juventus e il Manchester City, noi siamo stati informati e abbiamo dato la disponibilità cercando di capire come andasse la trattativa, poi purtroppo non è andata in porto perché in quel momento il City ha avuto problemi seri ed è dovuto intervenire sul mercato comprando Khusanov, Reis e Nico Gonzalez. Se l'offerta da 70 milioni di euro era vera? Questo non lo so, secondo me si stava parlando di 45-50 milioni di euro sicuramente, ma noi non siamo mai entrati nella trattativa perché parlavano i due club, poi nel giro di pochi giorni hanno dovuto investire quei soldi su altri ruoli e l'affare è sfumato".
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La sconfitta nei quarti di finale di Champions League è stato un duro colpo per il Barcellona, che per questo in vista della prossima stagione si prepara a rinforzare la squadra. Se da una parte l'attacco è già stellare, dall'altra la squadra di Flick ha bisogno di potenziare la difesa. In questo senso i balugrana hanno messo nel mirino Alessandro Bastoni, ma sono anche alla ricerca di un terzino. Anche in questo caso il Barça starebbe guardando in Italia: piacciono Marco Palestra, che piace anche all'lnter, e Andrea Cambiaso.
Barcellona a caccia di un terzino
Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Baldé e Kounde potrebbero essere venduti e per questo il Barcellona sta cercando un nuovo terzino e in cima alla lista ci sono i due italiani. Palestra e Cambiaso sono due giocatori estremamenti diversi uno dall'altro, sotto ogni punto di vista. Il difensore della Juve, infatti, è un giocatore più tecnico e meno veloce, bravissimo a legare il gioco e perfetto per far partire le azioni dal basso, proprio come piace fare al Barcellona. Non a caso Cambiaso ricorda più Joao Cancelo, che in questa stagione è tornato a vestire la maglia blaugrana in prestito dall'Al Hilal.