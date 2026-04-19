Inter, Dumfries sblocca Palestra: pronto l'assalto se parte l'olandese, ma occhio alla Premier...

Qualora Denzel Dumfries dovesse lasciare l’Inter, a destra per Cristian Chivu si aprirebbe una voragine. Perché Luis Henrique - 38 presenze stagionali, di cui 23 da titolare - ha dimostrato di poterci stare all’Inter, ma come alternativa al titolare, mentre Héctor Fort, il nome che più stuzzica tra le possibili contropartite del Barcellona per Alessandro Bastoni, oltre a essere molto giovane (compirà 20 anni il 2 agosto) non ha esperienza nel calcio italiano e sarebbe azzardato mettergli sulle spalle una simile responsabilità. Per rimpiazzare Dumfries serve un titolarissimo e Chivu ha già fatto capire chi vorrebbe, ovvero Marco Palestra, complimentandosi con lui venerdì a fine partita senza preoccuparsi di venire inquadrato dalle telecamere. Lo stesso ha fatto Marcus Thuram e c’è da scommettere che pure Barella e compagni qualche parola con il ragazzo l’abbiano spesa nell’ultimo ritiro con la Nazionale. Palestra piace perché è forte, giovane, italiano e soprattutto perché può indifferentemente giocare con la difesa a tre e con la linea a quattro. In più è un ragazzo serio: nonostante fosse in prestito secco al Cagliari dall’Atalanta, non ha mai tirato indietro la gamba e ha dato un contributo fondamentale nei 33 punti fatti finora dalla squadra di Pisacane. Problema (per l’Inter) è che Palestra a fine stagione farà ritorno a Bergamo e i Percassi sembra che abbiano scelto già un altro giocatore (Ederson) da sacrificare sull’altare del bilancio. Lo sa bene pure Giuseppe Marotta che però si è comunque portato avanti prima della gara con il Cagliari riempiendo (pure lui) di complimenti l’esterno: “Si parla tanto di crisi di talenti, poi si dice che la Nazionale non esprime valori importanti. Però è spuntato questo ragazzo che arriva dall’Inter Academy ed è un talento, dimostrando con i fatti di essere all’altezza non solo nel Cagliari. Però è dell’Atalanta che è giusto se lo tenga stretto. Noi, al momento, ne apprezziamo le qualità...”. Tradotto: al momento Palestra non può essere un obiettivo, ma lo diventerebbe qualora Dumfries dovesse salutare.