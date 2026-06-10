“Al Milan sotto effetto di farmaci, alla Juve fu incredibile. L’altro Ronaldo…”: Morata si confessa

Durante un'intervista nel podcast "El camino de Mario" con Mario Suárez, Álvaro Morata si è confessato a cuore aperto scatenando un grande clamore mediatico. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha affrontato temi delicati, a partire dai problemi avuti durante la sua avventura al Milan: "Mi sono presentato alla mia presentazione con il Milan sotto l'effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo. Ovviamente, è un club enorme".
Sull'Atletico Madrid
"L'unica cosa di cui mi pento nella mia carriera è aver lasciato l'Atletico. Dopo la partita contro il Dortmund, la mia testa è andata a rotoli. Nel giro di tre mesi ho lasciato l'Atletico, che era il posto in cui avevo sempre desiderato essere. Darei via tutto quello che ho vinto pur di vincere un titolo con l'Atletico. Dopo l'errore di Dortmund, ho vissuto il momento più difficile della mia carriera. Ma più che per le critiche sui social, è stato per la mia storia personale e per ciò che so che significava, perché sono convinto che non ci sarebbe potuto essere un anno migliore. Sono un tifoso dell'Atletico Madrid. Sarei andato alla finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad. Ho parlato con Koke, ho comprato i biglietti, ma alla fine non ci sono andato per paura che potesse succedere qualcosa, che qualcuno potesse dirmi qualcosa. Mi sarebbe piaciuto portare i bambini", ha aggiunto Morata.
I 'tradimenti' calcistici
"Come penso di essere considerato all'Atletico? Non lo so. Mi fa male essere andato via proprio quando credo che finalmente mi avessero capito e apprezzato. Sinceramente, penso di essere partito per un senso di colpa. L'Atletico è sempre tra i migliori club del mondo. Non sapevo che poi sarebbe arrivato Julián, ma sarei rimasto comunque. Prima era difficile persino camminare per strada. C'erano tifosi dell'Atletico che non mi accoglievano bene e tifosi del Real Madrid a cui sembrava dare fastidio che io fossi tifoso dell'Atleti. Non riescono a capire che questo è un lavoro. Ho giocato nel Real Madrid perché mi si è presentata l'occasione e ne sono molto grato. Non provo odio né rancore verso nessuno. Carvajal è mio amico, continuo a sostenerli e a fare il tifo per loro. Però credo che in Spagna non sia normale vedere un giocatore passare dal Real all'Atletico come invece in Italia è più normale vedere qualcuno giocare sia nel Milan sia nell'Inter. È calcio, la gente dovrebbe capirlo. Io faccio sempre l'esempio delle aziende: le persone cambiano lavoro per soldi, motivazioni personali o perché non stanno bene. Noi invece veniamo considerati traditori. La cosa positiva è che, quando incontro tifosi dell'Atleti, mi salutano con affetto. E per me vale tantissimo. Mi piace spiegare loro cosa rappresenta l'Atleti. Quando mi fanno domande, dico sempre che quello che vedono non è la normalità. La normalità è lottare tutta la vita per vincere qualcosa. Io sono stato molto fortunato, ma ho lavorato tantissimo. Per questo mi piacerebbe che i miei figli tifassero Atletico: perché credo che la vita sia la cosa più simile che esista all'Atleti. Quando vedo Koke, il Cholo e tutta questa gente che da anni rincorre una Champions League, e poi rivedo Koke in ritiro a ricominciare da capo... io non ce la farei. Mi costerebbe tantissimo", ha proseguito Morata.
Il futuro al Como
"Fabregas? Cesc passerà alla storia come allenatore. È così intelligente che ha preso il meglio da ogni allenatore che ha avuto, e ne ha avuti di ottimi. Spero di restare al Como, ho un contratto, ma tutto può succedere. Magari l'allenatore mi lascerà andare. Magari hanno altre opzioni e lo capirei perfettamente perché non è stata una buona stagione per me. Mi piacerebbe molto giocare per il Getafe, ma pensandoci bene, non credo di essere mentalmente pronto a giocare in Spagna. Dover affrontare i commenti della gente quando si va a giocare negli stadi... quello che dice la gente mi influenza ancora molto. Ma ho capito che non posso cambiare chi sono. Com'è Morata come compagno di squadra? So di aver aiutato molto e di aver avuto un ruolo importante all'Europeo. Quando arrivo in una nuova squadra, ci sono sempre due o tre compagni che mi dicono che non si aspettavano che fossi così. Io sono come se avessi ancora 14 anni. Mi piace divertirmi, creare un buon ambiente e fare stare bene le persone che lavorano con me. Non sono mai stato egoista. So che avrei potuto segnare molti più gol e ottenere più successi personali se fossi stato più individualista, ma ho sempre considerato il calcio uno sport di squadra. È stato l'anno più duro della tua carriera? Avevo la possibilità di giocare un Mondiale e tanti obiettivi davanti a me. Poi sono arrivati problemi familiari, situazioni difficili da gestire emotivamente e l'infortunio più grave della mia carriera, che mi ha tenuto fermo per oltre tre mesi. Non ero abituato. Poi torni e senti il tempo che passa, vedi che non giochi, che la squadra va alla grande e tu non puoi dare una mano. Sono entrato contro la Fiorentina e ho segnato. Nella partita successiva ho aiutato molto la squadra. Alla terza gara dal rientro, però, sono stato espulso per doppia ammonizione a causa di una reazione impulsiva. Nonostante tutto, è stato un viaggio meraviglioso. Portare il Como in Champions League è stato qualcosa di incredibile", ha detto ancora Morata.
Le esclusioni Mondiali
"Luis mi ha chiamato e ovviamente sapevo che non sarei andato ai Mondiali. Capisco che sia così. Non meritavo di essere nella lista. Ovviamente, sai che è la tua ultima occasione per giocare un Mondiale. È stata dura. Ho passato un periodo davvero difficile con la nazionale ma, allo stesso tempo, è ciò che amo di più nel mondo del calcio e nella mia vita. Quindi, sono triste. Devo tornare a divertirmi, a lavorare con il mio club e spero che un giorno potrò tornare in nazionale. Quando sono stato escluso dalla rosa per i Mondiali del 2018, credo che sia stato quello il momento in cui la mia carriera ha subito una svolta in termini di autostima e di fiducia in me stesso. Lopetegui mi ha chiamato e mi ha detto che non sarei andato. È difficile tornare a casa e pensare: 'Perché non quattro attaccanti e perché quattro terzini destri?' La Spagna è andata a quei Mondiali con Nacho, Azpilicueta, Carvajal e Odriozola. Io ero uno dei giocatori che segnava di testa di più. E poi vedi la partita in Russia, dove hanno eliminato la Spagna con cross che arrivavano da tutte le parti", ha proseguito Morata.
Mourinho, Iniesta e il retroscena sul Barça
"Mourinho mi ha accolto come se fossi suo figlio e mi ha dato un'opportunità. Non lo dimenticherò mai. La gente non può immaginare quanto possa essere divertente. Più tardi, Mourinho ha cercato di ingaggiarmi per il Manchester United e la Roma. Ovunque sia stato, ha vinto o è andato vicino alla vittoria. Quindi, al Real Madrid, dove hanno sempre bisogno di vincere, penso che Mourinho potrebbe fare molto bene. Ha un equilibrio fantastico tra l'essere un incredibile motivatore e un ottimo manager della squadra. Il Barcellona? Sono stato vicinissimo a giocare per il Barça. Xavi mi chiamò. Mi disse che all'epoca aveva capito che avrei potuto essere utile alla squadra. Che con il suo pressing e tutte quelle caratteristiche, sarei stato perfetto. Così andai a parlare con Allegri e gli dissi che giocare per il Barça sarebbe stata un'opportunità incredibile. Ma alla fine non se ne fece nulla. Quelli che criticano Lamine Yamal? Chissà cosa diavolo facevano a 18 anni...". E su Iniesta: "Per lui provo un affetto speciale. Non solo come calciatore: mi ha aiutato in uno dei momenti più difficili della mia vita. Quando Andrés ti chiama e ti dice 'Tranquillo, quello che stai passando è successo anche a me, è normale...', fa una differenza enorme. Non sarei andato all'Europeo se Andrés non mi avesse aiutato così tanto", ha aggiunto Morata.
Le esperienze al Real e al Chelsea
"Come valuto l'esperienza al Real Madrid? È stata un'esperienza bellissima, durante la quale ho vinto tantissimi titoli. Il Real Madrid è uno dei migliori club del mondo. È vero però che la pressione è estrema e, a volte, non ti permette di goderti davvero tutto quello che stai vivendo. La seconda esperienza? Anche quella fu straordinaria. C'era Zidane, segnai 20-21 gol e tutto andava molto bene. Ma il problema era lo stesso della prima volta: davanti a me c'era una macchina da gol come Benzema. Segnavo molto, ma non giocavo le partite contro Atlético, Barcellona o quelle di Champions League. E un calciatore vuole giocare proprio quelle partite. Il Chelsea? Arrivai e iniziai subito a segnare molti gol. I tifosi mi dedicavano cori, l'atmosfera era incredibile. Mi sono divertito tantissimo", ha proseguito Morata.
L'esperienza alla Juve
"Che cosa significa vincere la Champions League? È qualcosa di incredibile per ciò che rappresenta e per la sua storia. La finale persa contro il Barcellona con la Juventus mi ha lasciato per sempre la sensazione di chiedermi cosa sarebbe successo se avessimo vinto. Ricordo ancora l'arrivo all'aeroporto e quei 40.000 tifosi bianconeri. Le due Champions vinte con il Real Madrid sono state qualcosa di straordinario, ma al tempo stesso quasi normale per quello che rappresenta quel club. Vincere la Champions ha un significato diverso a seconda del posto in cui la conquisti. L'esperienza alla Juventus? Ho avuto la fortuna di giocare in tanti posti. La gente ride quando dico 'Il mio sogno era giocare lì'. Chiedete a un bambino se gli piacerebbe giocare nelle squadre in cui ho giocato io. Perché lasciai il Real per la Juve? Per cercare di costruirmi un nome e una storia tutta mia. In quel periodo giocavo poco nel Real Madrid e arrivò un club come la Juventus, per il quale ero il trasferimento più importante degli ultimi anni. Mi sentii molto apprezzato. Tanta gente mi diceva che avrei dovuto andare in prestito. Le opzioni erano Wolfsburg e Juventus. Un giorno, parlando con mio padre e con Juanma López, mi dissero di andare alla Juve e affidarmi al destino. Quell'anno arrivammo in finale di Champions League e vincemmo tutto in Italia. Fu incredibile", ha detto ancora Morata.
Su Cristiano Ronaldo
"Cristiano Ronaldo? È un fenomeno assoluto. Nella prima esperienza insieme ero più giovane e forse non ero abituato alle esigenze che comporta giocare accanto a uno del suo livello. A volte un ragazzo vuole mettersi in mostra, tira in porta perché sugli spalti ci sono gli amici o la famiglia, senza rendersi conto che Cristiano in quella stagione stava lottando con Messi per vedere chi avrebbe segnato più di 75 gol. È normale che il livello di richiesta sia incredibile, ma con me si è sempre comportato in modo eccezionale. Ricordo che durante i ritiri estivi andavamo a fare shopping e ci regalava iPad, telefoni, profumi… Poi alla Juventus aveva un ruolo diverso. Passavamo molto tempo insieme e parlavamo di tutto. La cosa che direi di Cristiano è che ciò che si vede da fuori è solo una piccola parte. Vai a cena con lui e rimani impressionato: capisce di tutto, ha studiato moltissimo e possiede una cultura incredibile in tanti ambiti della vita. E come giocatore, che cosa posso aggiungere? Tornavi a casa alle cinque del mattino con il solo desiderio di andare a dormire e lui si metteva a fare trattamenti con le alghe, acqua fredda e cyclette. Quando vedi una persona vivere così e affrontare la vita in quel modo, non puoi dire che non sia il migliore", ha concluso Morata.
Durante un'intervista nel podcast "El camino de Mario" con Mario Suárez, Álvaro Morata si è confessato a cuore aperto scatenando un grande clamore mediatico. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha affrontato temi delicati, a partire dai problemi avuti durante la sua avventura al Milan: "Mi sono presentato alla mia presentazione con il Milan sotto l'effetto di farmaci, senza sapere bene cosa stessi facendo. Ovviamente, è un club enorme".
Sull'Atletico Madrid
"L'unica cosa di cui mi pento nella mia carriera è aver lasciato l'Atletico. Dopo la partita contro il Dortmund, la mia testa è andata a rotoli. Nel giro di tre mesi ho lasciato l'Atletico, che era il posto in cui avevo sempre desiderato essere. Darei via tutto quello che ho vinto pur di vincere un titolo con l'Atletico. Dopo l'errore di Dortmund, ho vissuto il momento più difficile della mia carriera. Ma più che per le critiche sui social, è stato per la mia storia personale e per ciò che so che significava, perché sono convinto che non ci sarebbe potuto essere un anno migliore. Sono un tifoso dell'Atletico Madrid. Sarei andato alla finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad. Ho parlato con Koke, ho comprato i biglietti, ma alla fine non ci sono andato per paura che potesse succedere qualcosa, che qualcuno potesse dirmi qualcosa. Mi sarebbe piaciuto portare i bambini", ha aggiunto Morata.
I 'tradimenti' calcistici
"Come penso di essere considerato all'Atletico? Non lo so. Mi fa male essere andato via proprio quando credo che finalmente mi avessero capito e apprezzato. Sinceramente, penso di essere partito per un senso di colpa. L'Atletico è sempre tra i migliori club del mondo. Non sapevo che poi sarebbe arrivato Julián, ma sarei rimasto comunque. Prima era difficile persino camminare per strada. C'erano tifosi dell'Atletico che non mi accoglievano bene e tifosi del Real Madrid a cui sembrava dare fastidio che io fossi tifoso dell'Atleti. Non riescono a capire che questo è un lavoro. Ho giocato nel Real Madrid perché mi si è presentata l'occasione e ne sono molto grato. Non provo odio né rancore verso nessuno. Carvajal è mio amico, continuo a sostenerli e a fare il tifo per loro. Però credo che in Spagna non sia normale vedere un giocatore passare dal Real all'Atletico come invece in Italia è più normale vedere qualcuno giocare sia nel Milan sia nell'Inter. È calcio, la gente dovrebbe capirlo. Io faccio sempre l'esempio delle aziende: le persone cambiano lavoro per soldi, motivazioni personali o perché non stanno bene. Noi invece veniamo considerati traditori. La cosa positiva è che, quando incontro tifosi dell'Atleti, mi salutano con affetto. E per me vale tantissimo. Mi piace spiegare loro cosa rappresenta l'Atleti. Quando mi fanno domande, dico sempre che quello che vedono non è la normalità. La normalità è lottare tutta la vita per vincere qualcosa. Io sono stato molto fortunato, ma ho lavorato tantissimo. Per questo mi piacerebbe che i miei figli tifassero Atletico: perché credo che la vita sia la cosa più simile che esista all'Atleti. Quando vedo Koke, il Cholo e tutta questa gente che da anni rincorre una Champions League, e poi rivedo Koke in ritiro a ricominciare da capo... io non ce la farei. Mi costerebbe tantissimo", ha proseguito Morata.