Sergi Roberto annuncia l'addio al Como: "Un viaggio indimenticabile". L'emozionante lettera sui social

Termina con un lungo e tocccante messaggio d'addio l'avventura lariana di Sergi Roberto. Giunto a Mozzate nell'agosto 2024, l'ex Barcellona ha raggiunto l'ex compagno in blaugrana Cesc Fabgregas, prendendo poi parte alla storica annata del club che a soli due anni dalla promozione ha centrato la sua prima qualificazione in Champions League, chiudendo al quarto posto nella classifica finale di campionato. Classe 1992, il centrocampista spagnolo si offre ora sul mercato da svincolato. Prima però, Sergi Roberto ha voluto congedarsi con i propri tifosi con una lettere condivisa sui propri profili social: "Due anni indimenticabili. Un viaggio indimenticabile. Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lascio il Como, qualificato per la Champions League, un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto. Once lariano, always lariano. Forza Como!".