Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sergi Roberto annuncia l'addio al Como: "Un viaggio indimenticabile". L'emozionante lettera sui social

L'ex centrocampista del Barcellona chiude il proprio ciclo con i lariani, congedandosi con i tifosi con un lungo e toccante messaggio d'addio
3 min
Sergi RobertoComoFabregas
Como

Como

Tutte le notizie sulla squadra

Termina con un lungo e tocccante messaggio d'addio l'avventura lariana di Sergi Roberto. Giunto a Mozzate nell'agosto 2024, l'ex Barcellona ha raggiunto l'ex compagno in blaugrana Cesc Fabgregas, prendendo poi parte alla storica annata del club che a soli due anni dalla promozione ha centrato la sua prima qualificazione in Champions League, chiudendo al quarto posto nella classifica finale di campionato. Classe 1992, il centrocampista spagnolo si offre ora sul mercato da svincolato. Prima però, Sergi Roberto ha voluto congedarsi con i propri tifosi con una lettere condivisa sui propri profili social: "Due anni indimenticabili. Un viaggio indimenticabile. Sono arrivato quando il club aveva appena conquistato la promozione in Serie A, pieno di entusiasmo per una nuova sfida. Oggi lascio il Como, qualificato per la Champions League, un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé. Grazie di tutto. Once lariano, always lariano. Forza Como!".

Sergi Roberto: numeri e trofei

Sergi Roberto lascia il Como con un bilancio complessivo di 37 presenze, 1 gol e 1 assist. Ma il curriculum del centrocampista riporta già le 373 presenze con il Barcellona, dove ha firmato 19 reti e servito 43 assist. Nel suo ricco palmarès, brillano 2 Champions League - di cui una vinta nel 2015 contro la Juventus in finale a Berlino - 2 Supercoppe Uefa, 2 Mondiali per club, 7 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS