Ballardini: "Siamo stati umiliati. Giusto che questa Cremonese vada in B"

Una sconfitta che fa malissimo. La Cremonese è con un piede e mezzo in Serie B . I grigiorossi perdono 5-1 allo "Zini" contro il Bologna di Thiago Motta e con sole due partite da giocare anche 6 punti su 6 potrebbero non bastare per garantirsi la permanenza in Serie A . C'è grande delusione nelle parole di Davide Ballardini al triplice fischio del match, dopo la ventunesima sconfitta in campionato per il club lombardo.

Questa l'analisi del tecnico grigiorosso nel post-partita: "Oggi non c'è stata partita perché il Bologna è stato nettamente superiorie nell'atteggiamento, nella voglia di fare la partita. È stata una lezione di gioco e serietà in tutti i sensi. Siamo stati, nonostante l'impegno, umiliati. È giusto che la Cremonese , questa Cremonese, alla fine della stagione retroceda in Serie B. Punto. Oggi bbiamo fatto vedere che meritiamo di retrocedere in Serie B".

Cremonese-Bologna 1-5, Ballardini: "Futuro? Ora non me ne frega un tubo"

Ballardini ha poi aggiunto: "Mi sembrava che in settimana ci fosse la voglia e l'attenzione di fare la partita che si doveva fare e non l'abbiamo fatta. I giocatori probabilmente hanno fatto molta più fatica del Bologna che si è divertito mentre noi non abbiamo mai preso la palla e non eravamo mai messi bene in difesa. È stata una lezione di gioco e il primo ad averla subita è l'allenatore".

Sui tifosi: "Vanno ringraziati, ci sostengono sempre poi è chiaro che a fine gara quando vedi una partita del genere ci sta il disappunto. Io non credo che la squadra si debba scusare di niente. Oggi la Cremonese non c'era. Probabilmente questo non è il nostro campionato e veniamo respinti".

Il futuro: "Ora non me ne frega un tubo, abbiamo subito una bella lezione di calcio e da qui per me si può ripartire perché si capisce qual è la strada giusta e questa non lo è".