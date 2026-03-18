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Cremonese, Nicola via: fatale il ko con la Fiorentina. C’è Giampaolo

Dopo una notte di riflessione è stato deciso il cambio prima della delicata trasferta di Parma: per la partita del Tardini probabili i recuperi di Vardy e Baschirotto
Nicolò Schira
4 min
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Cremonese, Nicola via: fatale il ko con la Fiorentina. C’è Giampaolo© Marco Canoniero
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Dopo una notte di riflessione a Cremona si è deciso per il cambio in panchina: fatale a Davide Nicola il 4-1 subito allo Zini contro la Fiorentina che ha portato i viola a + 4 in classifica. Con la trasferta del Tardini alle porte (si gioca sabato alle 15), i grigiorossi hanno preferito affidare la squadra a Marco Giampaolo, lo scorso anno protagonista della salvezza del Lecce.

Le parole di Nicola e il crollo della Cremonese in classifica

L’ormai ex tecnico della Cremonese, dopo la pesante sconfitta interna nel Monday Night contro la Fiorentina, aveva ribadito la propria convinzione di essere l’uomo giusto per riuscire a pilotare la Cremo verso la salvezza: "Se la responsabilità è mia, allora voglio restare fino alla fine. Così divento io il capro espiatorio. Mi metto in discussione ogni giorno da quando faccio questo mestiere e continuerò a farlo". Sperava insomma di restare, credendo ancora alla possibilità di guadagnare la permanenza in Serie A. A chi evidenziava la perdita di fiducia nei suoi confronti da parte dei calciatori grigiorossi aveva risposto: "Io coi miei giocatori ci vivo quotidianamente e credo nelle persone con cui lavoro. Se qualcuno non crede in me, lo può anche dire". Detto, fatto: nella tarda serata di ieri è maturata la decisione di cambiare. Fiducia tramontata, con la formazione grigiorossa in caduta libera come testimoniano le 11 sconfitte subite nelle ultime 15 giornate e soprattutto le 0 vittorie ottenute negli ultimi 3 mesi. Numeri da incubo e che hanno fatto precipitare i lombardi da metà classifica dove stazionavano a fine novembre al terzultimo posto. Motivo per cui la panchina di Nicola è saltata in favore di Giampaolo.

Giampaolo alla Cremonese: esordio decisivo contro il Parma

Il quale ha a disposizione pochi giorni per giocarsi tutto o quasi sabato pomeriggio al Tardini nella delicatissima partita contro il Parma. Vietato sbagliare. Una sorta di ultima spiaggia calcistica, un dentro o fuori in vista della volata salvezza. La chance estrema per evitare che sopra i grigiorossi le squadre scappino irrimediabilmente. E dire che Nicola, per rilanciare la propria squadra nella corsa alla permanenza in Serie A, si era subito rimesso al lavoro ieri pomeriggio, dirigendo la seduta d’allenamento in vista della trasferta in Emilia. La dirigenza, nel frattempo, dopo una notte tormentata e una giornata di continue riflessioni, decideva per Giampaolo che ha già allenato nella città del Torrazzo nella stagione 2014/15. Giampaolo che, a questo punto, con ogni probabilità sarà in panchina sabato al Tardini: dovrà sperare in buone notizie dall’infermeria, dove stazionano i big Vardy e Baschirotto. La Cremo punta sui loro recuperi insieme al rientro dalla squalifica di Pezzella per far punti in terra ducale: lo staff medico farà gli straordinari, per consegnare al tecnico di Giulianova una rosa con quante più opzioni possibili. La gara di Parma, infatti, rappresenta uno snodo cruciale per il proseguimento della stagione. Intanto il destino di Davide Nicola, che sperava di scacciare l’ombra di Giampaolo, è segnato. Da oggi si cambia registro, sperando che la scossa possa produrre quei frutti non raccolti negli ultimi tre mesi.

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