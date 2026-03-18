Cremonese, ufficiale l'esonero di Nicola: il comunicato. Scelto il sostituto

La pesante sconfitta contro la Fiorentina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese . "Se la responsabilità è mia, allora voglio restare fino alla fine. Così divento io il capro espiatorio. Mi metto in discussione ogni giorno da quando faccio questo mestiere e continuerò a farlo", aveva detto al termine del match contro il club viola . La decisione è arrivata a seguito di una lunga serie di risultati negativi, visto che la formazione grigiorossa non vince dallo scorso 7 dicembre, contro il Lecce. Da quel giorno la Cremonese ha collezionato 4 pareggi e ben 11 sconfitte in Serie A. Da qui la decisione di dare una svolta alla squadra, con l'obiettivo di uscire dalla zona retrocessione.

Cremonese, ufficiale l'esonero di Nicola

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la dirigenza della Cremonese ha ragionato a lungo sul da farsi e ha deciso di esonerare l'allenatore italiano. La notizia era nell'aria ormai da ieri ma ora è arrivata l'ufficialità: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".

Scelta fatta per il nuovo allenatore

Al posto di Nicola, la Cremonese si prepara a puntare su Marco Giampaolo. Le due parti hanno già trovato un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2027 e non resta quindi che limare gli ultimi dettagli e aspettare l'ufficialità. Si tratta di un ritorno, visto che l'allenatore italiano ha già allenato i grigiorossi nella stagione 2014/15, quando la formazione era in Serie C. Giampaolo nella scorsa stagione ha portato il Lecce alla salvezza in Serie A e ora la Cremonese spera che possa fare altrettanto.