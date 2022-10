De Winter su Juventus-Empoli: "Vlahovic, sono pronto!"

INVIATO A EMPOLI - La Juventus , Koni De Winter , la definisce «La tua... non ex squadra... la tua squadra che ti manda in prestito» e quella precisione nell’evitare il termine ex, assieme al sorriso con cui dice «Vediamo...» di fronte alla prospettiva di tornare nella prossima stagione in bianconero, la dicono lunga sui suoi obiettivi a lungo termine. A breve termine, però, cioè domani sera, è determinato a vincere con l’ Empoli nello stadio in cui l’8 dicembre aveva esordito da titolare in Champions League.

De Winter, che sensazione prova al pensiero di tornare a giocare all’Allianz Stadium?



«Bella. E’ sempre bello giocare contro la tua... non ex squadra... la tua squadra che ti manda in prestito. E’ una partita molto importante e voglio fare bene. Quando è uscito il calendario una delle prime cose che ho fatto è stato controllare quando avremmo giocato contro la Juve».



In dieci giornate ha giocato quattro partite da titolare, tra cui le ultime tre: come si sente da giocatore di Serie A?



«Bene. Ho cambiato squadra e livello, più alto della Serie C fatta con la Juve Under 23, ma mi trovo bene. In queste ultime partite poi ho preso fiducia, mi sento a mio agio in campo: è il momento perfetto per questa partita».



L’ Empoli è decimo, sorpreso?



«No. Durante la preparazione mi ero accorto che siamo un gruppo forte. Poi non conoscevo il livello della Serie A e quindi non potevo fare confronti, ma sapevo che noi siamo forti».



Guardate più le squadre davanti a voi o quelle alle vostre spalle?



«Guardiamo quella che affrontiamo, partita per partita».



Qual è il segreto dell’Empoli?



«Penso il fatto che siamo un gruppo davvero molto unito, in cui tutti vogliono fare bene, lavorare e dare tutto per tutti. Questa è la nostra forza più grande».



Non è sorpreso dall’ottimo avvio dell’Empoli. Da quello difficile della Juve?



«Sì, non mi aspettavo queste difficoltà, perché è una squadra forte»

Come la affronterete?



«Dovremo dare tutto e giocarcela, provando a vincere. Di sicuro ci vorrà molta personalità. A livello tattico ci penserà il mister ad aiutarci dicendoci quello che dobbiamo fare, noi dovremo solo seguire le sue indicazioni».



A lei in particolare cosa chiede Zanetti durante la settimana?



«Di migliorare in tutto. E lo fa dandomi la possibilità di sbagliare, crescendo anche attraverso gli errori».