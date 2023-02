Empoli-Spezia, la conferenza di Zanetti: le parole su Vicario, Vignato e Piccoli

Sognare non costa nulla. Il mantra in casa Empoli è piedi per terra ma con lo sguardo fisso in avanti. La squadra di Zanetti sta raccogliendo risultati positivi e allo stesso tempo sta facendo crescere giovani interessanti. Baldanzi, Fazzini e chi più ne ha più ne metta. La filosofia è sempre la stessa e contro lo Spezia è una gara importante per capire le reali intenzioni di classifica dei toscani. Dopo la vittoria contro l'Inter l'asticella si è alzata per gli azzurri, poi l'Olimpico e ora la voglia di tornare grande contro lo Spezia. Vincere significherebbe allontanare ancora di più la zona rossa e guardare sempre più avanti. Della prossima sfida ha parlato anche in conferenza stampa Paolo Zanetti.