Empoli-Udinese, conferenza Zanetti: "Vicario fuoriclasse come Osimhen"

L'Empoli arriva da due sconfitte, ultima quella contro il Monza dell'U Power stadium , e contro l'Udinese vuole sicuramente invertire il trend. Paolo Zanetti spera di recuperare Vicario per la sfida del Castellani contro i friulani e per il resto potrà contare sui ragazzi visti contro i brianzoli. L'allenatore dei toscani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita contro la squadra di Sottil .

Empoli-Udinese, le parole di Zanetti

Paolo Zanetti ha analizzato la sfida contro l'Udinese: "Veniamo da due sconfitte di cui una immeritata, ma la nostra forza è nella mentlità. Alla ripresa degli allenamenti non ho detto niente e i ragazzi sono andati a cento all'ora. Contro l'Udinese abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata. Loro hanno caratteristiche precise, hanno individualità e fisicità, sarà una partita difficilissima come sempre. Quello che ci sta mancando è la cura dei particolari, alla squadra posso dire poco dal punto di vista della personalità. Siamo padroni del nostro destino. Ci accontenteremo di salvarci, ma se siamo a dieci punti dalla salvezza bisogna essere equilibrati. Sono innamorato dei miei giocatori e del loro atteggiamento, bisogna essere lucidi e intelligenti nel capire quel che serve per uscire da questo momento".

L'allenatore continua parlando dei singoli: "Vicario convive con un dolore al costato, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Lui è come Osimhen per il Napoli, un fuoriclasse. Crediamo tanto anche in Perisan. Cambiaghi potrebbe tornare nella prossima partita, mentre Destro spero dopo la sosta. Satriano? Io ho sempre avuto fiducia in lui e per me è un giocatore importante Spero segni Caputo, è incazzato come una biscia perché non sta segnando".