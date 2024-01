Juve, occhio a Zurkowski: a Empoli è tornato a brillare, nulla è impossibile

Diventare il capocannoniere della propria squadra nel giro di soli 10 giorni, segnando 4 gol in appena 2 apparizioni. Un impresa da record che assume contorni straordinari se a realizzarla non è un goleador, bensì un centrocampista e neppure uno di quelli con caratteristiche particolarmente votate all’attacco. Incredibile ma vero. L’avventura 2.0 di Szymon Zurkowski all’ Empoli è partita col botto . In appena 124 minuti giocati (34 a Verona e 90 in casa con il Genoa ) è andato a segno ben 4 volte. Una al debutto-bis dieci giorni fa al Bentegodi, che però non è servita a evitare la sconfitta contro l’Hellas e il conseguente esonero di Aurelio Andreazzoli . Le altre 3 invece sono arrivate domenica tra le mura amiche del Castellani contro il Monza .

Zurkowski, tripletta da urlo

Una tripletta da urlo, la prima in carriera, per griffare il 3-0 sul Monza e regalare al debuttante Davide Nicola la prima vittoria sulla panchina empolese. E il paradosso è proprio qui. A godersi il boom di Zurkowski è stato il nuovo allenatore. Peccato che il polacco avesse scelto di tornare in maglia azzurra per la presenza di Andreazzoli. Molto più di un semplice tecnico per l’ex Fiorentina, che ha vissuto le stagioni migliori della carriera proprio alle dipendenze di Nonno Aurelio. Tanto che in molti l’avevano etichettato come il cocco di Andreazzoli, che ne aveva caldeggiato fortemente alla società il suo ritorno a gennaio. Una scelta rivelatasi azzeccata quanto vincente.