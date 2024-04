Nicola e l'attacco dell'Empoli: "Caputo e Destro? Non si risparmiano, il momento..."

Vigilia di una sfida che sa di salvezza. Lecce ed Empoli si sfideranno domani al Via del mare in un match che mette in palio punti pesanti per la permanenza in Serie A. Gli azzurri sono reduci da una palpitante vittoria nel recupero contro il Torino grazie alla rete in pieno recupero di Niang. E proprio quest'ultimo, e in generale gli attaccanti della rosa, tra gli argomenti toccati nella conferenza della vigilia da parte del tecnico Davide Nicola.

Nicola presenta Lecce-Empoli Così l'allenatore dei toscani: "Per l'obiettivo che ci siamo prefissati la garra serve sempre: dobbiamo crederci sempre, in ogni minuto di partita e fino alla fine. Sappiamo chi andiamo ad affrontare, il Lecce da anni costruisce squadre di valore per la salvezza. Noi avremo anche il supporto del pubblico e questo deve essere motivo di orgoglio. Alla squadra dico che deve essere consapevole di quanto fatto fino ad ora, non era cosa semplice recuperare tutti questi punti: la strada è quella giusta. Io dal canto mio non ho fatto molto altro se non andare al campo di allenamento da quando sono qui: si sono creati una complicità e un senso di appartenenza che potrebbero risultare fondamentali".

Cerri-Niang e le condizioni di Destro e Caputo Il discorso si sposta sul reparto offensivo: "Staffetta Cerri-Niang? I risultati non sono arrivati soltanto grazie a loro due. E abbiamo bisogno di tutti di qui alla fine, serve determinare: la nostra deve essere una collaborazione e non una competizione". Infine sulle condizioni di Destro e Caputo: "Sono stati assenti, vengono da mesi di lavoro senza risparmiarsi. La partita è l'ultimo step, in cui ci si può allenare meglio, perché unisce l'allenamento alla componente psicologica. Per tutti e due arriverà il momento di entrare ed aiutarci".

