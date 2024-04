Diretta Lecce-Empoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Lecce ospita l'Empoli nella gara valida per la 32ª giornata di Serie A. Al Val del Mare va in scena uno degli incontri più importanti per la lotta salvezza, con le due squadre a una sola lunghezza di distanza in classifica: i salentini si trovano a quota 29 punti in 14ª posizione, mentre i toscani si collocano al 16º posto a pari punti con l'Udinese.