Fiorentina, Barone: "Tante falsità sulla cessione di Vlahovic"

BERGAMO - "La Coppa Italia è un obiettivo molto importante per la Fiorentina, per noi è come una finale. Il gruppo è compatto, vogliamo reagire dopo l'ultima prova non bella. La Juve in semifinale? Per noi tutte le partite sono importanti, pensiamo prima alla gara di oggi e poi allo Spezia. Non ci pensiamo, speriamo solo che tra due ore andrà bene per la Fiorentina". Sono le parole di Joe Barone, ai microfoni di Mediaset, prima della partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.