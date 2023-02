Juventus-Fiorentina, Nico Gonzalez e Igor in discoteca dopo il ko: tifosi furiosi

Polemiche in casa Fiorentina dopo il ko in campionato sul campo della Juventus. I viola hanno perso all'Allianz Stadium contro i bianconeri per la rete decisiva di Rabiot nel primo tempo ma la furia e la delusione dei tifosi non riguarda la prestazione in campo dei giocatori di Italiano.

Fiorentina, tifosi contro Nico Gonzalez e Igor Nico Gonzalez e Igor, assente a Torino per squalifica, dopo la sconfitta contro la Juve, sarebbero stati infatti pizzicati in una discoteca in zona Firenze Sud: la cosa non è piaciuta ai sostenitori della Fiorentina e ha suscitato reazioni e polemiche tra i tifosi, già delusi e arrabbiati per il campionato deludente della squadra guidata da Italiano. Inoltre, l'episodio non sarebbe piaciuto neanche alla società: i due giocatori sarebbero a rischio multa.