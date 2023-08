Fiorentina, Amrabat non convocato per la Conference: c'entra il mercato?

L'appuntamento è fissato per domani alle ore 19 presso l'Allianz Stadion. Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per il match, con qualche scelta che ha destato stupore.

Fiorentina, i convocati per Vienna

Nella lista dei 24 calciatori chiamati per l'incontro di domani, infatti, non figura Amrabat: il centrocampista è da tempo in odore di cessione, ma appena due giorni fa era stato inserito dal tecnico nella lista per la doppia sfida con il Rapid Vienna. Una mancata convocazione in odore solo da questa mattina, vista l'assenza del calciatore nell'allenamento aperto ai media. Possibile, dunque, che dietro la mancata convocazione si celi la possibilità di una cessione prima della fine del mercato. Oltre ad Amrabat, assente dai convocati anche Kayode: dopo l'ottimo esordio in Serie A, con tanto di complimenti di Italiano, il classe 2004 resterà a casa per smaltire una tonsillite. Non ci saranno nemmeno Ikoné e Sabiri (quest'ultimo reduce da una botta al ginocchio in allenamento), mentre figura Kokorin nonostante fosse assente dalla lista iniziale: è lui a venire "rispescato" e non Jovic, con quest'ultimo sempre più lontano da Firenze. Questa, dunque, la lista completa dei convocati di Italiano: Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Comuzzo, Dodò, Christensen, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kokorin, Kouame, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.