L’Inter riparte da Lautaro: doppietta al Monza. Tonfo Genoa, poker Fiorentina

L' Inter parte con una vittoria all'esordio in Serie A . La squadra di Simone Inzaghi ha ospitato il Monza di Palladino ( che ha rischiato di arrivare in ritardo al Meazza ) imponendosi con il risultato di 2-0. I nerazzurri hanno sbloccato il match dopo appena 8' con il solito Lautaro Martinez (capocannoniere della squadra lo scorso anno) chiudendo il primo tempo avanti di un gol.

Nella seconda frazione di gara i padroni di casa hanno provato in più occasioni a raddoppiare senza però essere troppo incisivi in area di rigore fino al 76', quando ancora una volta Lautaro ha sfruttato al meglio l'assist del nuovo arrivato Arnautovic portando il risultato sul 2-0. Buon debutto in campionato con l'Inter per Juan Cuadrado, che subentrando al 67' ha creato qualche pericolo alla difesa avversaria.