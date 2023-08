Fiorentina, la lista per la Conference: le decisioni su Jovic e Amrabat

Inizio di stagione più che positivo per la Fiorentina : i viola hanno esordito nel nuovo campionato di Serie A con un rotondo 1-4 a Marassi contro il Genoa . Per la squadra allenata da Vincenzo Italiano , però, la testa è anche all'Europa. Questo giovedì, infatti, ci sarà la gara di andata contro il Rapid , a Vienna, valida per i playoff di Conference League . Sfida di ritorno, invece, prevista per giovedì 31 agosto allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico ha diramato la lista dei 24 convocati in vista della doppia sfida contro il Rapid Vienna, con qualche scelta sorprendente.

Fiorentina, i convocati di Italiano

Non compare, infatti, Luka Jovic: l'attaccante serbo, dopo l'acquisto da parte del club di Nzola e Beltran, è finito sul mercato, venendo accostato in questi giorni a più squadre (Milan compreso). Esclusi dalla lista anche Kokorin (da tempo fuori dal progetto tecnico) oltre a Castrovilli e Barak, entrambi non al top della condizione. Chi invece è presente nel gruppo dei 24 è Amrabat: nonostante i tantissimi rumors di mercato degli ultimi tempi, Italiano ha deciso comunque di non rinunciarci. Presente anche Kayode: dopo l'ottimo esordio in A col Genoa, è stato inserito nella lista B fra gli Under 21 cresciuti nel vivaio.

Questa, dunque, la lista dei convocati di Italiano:

Portieri: Terracciano, Christensen;

Difensori: Biraghi, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Mina, Quarta, Parisi, N. Pierozzi;

Centrocampisti: Bonaventura, Arthur, Infantino, Sabiri, Duncan, Amrabat, Mandragora;

Attaccanti: Sottil, Beltran, Nico Gonzalez, Ikone, Nzola, Brekalo, Kouame.