Kayode rimpianto Juve: dopo l'Europeo U19 si sta prendendo la Fiorentina

Un debutto coi fiocchi al Marassi contro il Genoa e una conferma speciale al Franchi con il Cagliari. A Firenze ha brillato la stella di Kayode in una delle notti più belle per la Fiorentina: un successo importante e una classifica in piena zona Champions a pari punti con Juve e Napoli. Il viaggio del classe 2004 è stato ricco di esperienze, utili per migliorarsi e ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro... costante e quotidiano. Dalla D alla Juve fino alla Primavera della Fiorentina: gli insegnamenti di Aquilani, il tetto d'Europa con l'U19 azzurra e ora ha pensato bene di diventare sempre più grande con la viola. Italiano l'ha elogiato dopo la gara col Genoa, così come lo stesso Dodo, prima di infortunarsi gravemente al ginocchio: "E' un fenomeno". E ora, forse, sarà un po' più tranquillo nel vederlo lì, titolare sull'out di destra a guadagnarsi la stima e l'affetto di tutto il popolo viola e non solo. Contro il Cagliari è arrivata un'altra conferma, un bel 7 in pagella che l'ha messo dietro soltanto a Nico Gonzalez (7,5), ma ha fatto una partita davvero impressionante.