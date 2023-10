Kayode infortunato, fuori in lacrime: chi farà giocare la Fiorentina?

La Fiorentina ha vinto in Conference League contro il Cukaricki al Franchi, ma a preoccupare Italiano sono le condizioni di Michael Kayode. Il terzino, fresco di rinnovo fino al 2028 , è uscito dal campo dopo nemmeno 10' di gioco per un duro colpo subito in un contrasto con un avversario. Al difensore viola si è girata la caviglia ed è uscito molto dolorante e in lacrime. Il tecnico nel post partita ha confermato: "Ha una brutta distorsione alla caviglia. Speriamo non sia nulla di troppo grave". Con Dodò out per tutta la stagione e ora con l'infortunio occorso al classe 2004 è enigma su chi dovrà occupare la corsia di destra nelle prossime gare, in attesa di avere l'esito degli esami di Kayode . Lo stesso allenatore della Fiorentina ha dato qualche indicazione nel post partita.

Kayode, infortunio e alternative Italiano

La domanda è sorta spontanea: ora chi giocherà come terzino destro della Fiorentina? Non è capitato spesso di trovarsi in queste situazioni, ma la viola dovrà fare di necessità virtù e trovare subito un'alternativa per sopperire alla mancanza di Dodò e a quella possibile di Kayode. Già contro la Lazio di lunedì 30 ottobre è un grosso punto di domanda per Italiano, anche se nel post partita contro il Cukaricki ha fatto il nome di Niccolò Pierozzi. E' cresciuto nel settore giovanile e negli ultimi due anni ha fatto esperienze in prestito prima in C alla Pro Patria e poi l'ottima annata con la Reggina in cadetteria. In estate sarebbe dovuto passare allo Spezia, ma l'infortunio nella zona addominale ha bloccato tutto e ora potrebbe tornare utile alla Fiorentina.

Tra le alternative di Italiano potrebbe esserci lo spostamento sulla destra di Parisi con Biraghi a sinistra, quest'ultimo in recupero dopo una contusione subita con l'Italia e che l'ha costretto fuori contro l'Empoli e in Conference. Questa soluzione il tecnico viola l'ha adottata nella trasferta di Frosinone, giornata successiva all'infortunio del brasiliano. L'ultima soluzione, ma più complicata visto l'importanza e la difficoltà della gara contro i biancocelesti, è rappresentata dal giovanissimo Comuzzo: il classe 2005 ha esordito in Europa dove ha preso il posto di Kayode. Sono passate pochissime ore dalla vittoria contro il Cukaricki al Franchi e mancano ancora tre giorni alla partita contro la Lazio: Italiano dovrà studiare le possibili alternative.