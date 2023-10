Kayode, Fiorentina e rinnovo: continua il momento d'oro del classe 2004

La Fiorentina ha deciso di blindare Michael Kayode. Il terzino classe 2004 è passato dalla Primavera fino all'essere titolare con la prima squadra, complice anche il grave infortunio di Dodò. Una crescita esponenziale è stata la sua perché nel settore giovanile ha contribuito alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa con Aquilani in panchina e a luglio ha vinto l'Europeo U19 con l'Italia con gol decisivo in finale contro il Portogallo. Un piccolo rimpianto anche per la Juve visto che è passato per quattro stagioni anche da Vinovo prima di andare in D a Gozzano. In estate c'è stata la scelta della società e di Italiano di tenerlo in rosa come vice del brasiliano, ma dopo il ko è stato bravo a farsi trovare pronto e debuttare in modo positivo in Serie A. Ha rotto il ghiaccio a Genova poi ha disputato una grande partita contro il Napoli al Maradona, arginando in qualche occasione anche Kvaratskhelia.