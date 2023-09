Dodo, lesione al crociato anteriore: Fiorentina, chi al suo posto?

Inizio di stagione da ricordare per la Fiorentina : nonostante il pareggio al debutto in Conference League , la squadra di Vincenzo Italiano vola in campionato (10 punti sui 15 disponibili, avvio migliore di sempre nell'era dei 3 punti). A rovinare però il momento d'oro dei viola è l'infortunio di Dodo . Il terzino brasiliano è uscito tra le lacrime nel match contro l' Udinese , vinto per 2-0 dai toscani . L'esito degli esami strumentali, comunicato dalla Fiorentina, non lascia dubbi.

Dodo, lesione al legamento crociato

Questa la nota diffusa dal club viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell' infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell'intervento saranno decise nelle prossime ore". Tempi di recupero lunghi dunque per il brasiliano, che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico prima di dar vita all'iter riabilitativo. Una perdita pesante per la Fiorentina, con il brasiliano che era una pedina fondamentale nello scacchiere tattico viola: in campo in 7 gare su 8 (in panchina per tutta la partita solo in Conference contro il Genk). Con Dodo out per diversi mesi, ora l'interrogativo più grande è per Italiano: chi giocherà al suo posto?