Italiano, Fiorentina-Inter: “Loro corazzata, noi con rabbia e determinazione”

FIRENZE - Smaltita la delusione per il ko in semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli (3-0), la Fiorentina è subito attesa da un importante test in campionato. La Viola, domenica alle 20.45 ospita l'Inter al Franchi: "È una partita importante per noi, sarà difficile perché l'Inter sta bene sotto tutti i punti di vista - commenta Vincenzo Italiano -. Ma giochiamo in casa e abbiamo avuto la possibilità di lavorare per tutta la settimana sui nostri principi di gioco e pensare a qualcosa di utile per metterli in difficoltà. Mi auguro sia servito per domani per essere pronti a dare battaglia a questa squadra che in questo momento e tra le più forti".

Italiano carica la Fiorentina Tornando a Riad e al ko contro i campioni d'Italia ammette: "Non nascondiamo di essere delusi da quello che potevamo ottenere, anche se la squadra ha fatto quello che doveva fare, a parte il risultato bugiardo. Ora ci dobbiamo proiettare in campionato con la voglia, la rabbia e la determinazione di fare un cammino importante, vogliamo fare punti e ben figurare. È questo l'obiettivo. È una classifica bella per noi per quanto fatto nel girone di andata e non ce lo toglie nessuno - ha aggiunto -. Ma il girone di ritorno è sempre un campionato diverso, bisogna continuare ad alimentare e spingere, affrontando tutte le partite con determinazione, gli obiettivi diventano determinanti per tutti. Vogliamo proseguire questo percorso importante anche nel girone di ritorno perché siamo in una zona di classifica importante e vogliamo rimanerci". Fiorentina-Inter, torna Nico Gonzalez? Italiano e il big match di Serie A

Italiano chiede un Franchi infuocato "Stadio pieno? Nel momento in cui si accende e inizia a trascinarci siamo capaci di esprimerci in maniera esaltante e fare grandi prestazioni con qualità grazie all'aiuto del pubblico. Anche nei momenti di difficoltà potrà darci una mano contro questa corazzata per cercare di fare una impresa e mettere in difficoltà una squadra che in questo momento viaggia davvero forte", ha concluso il tecnico della Viola. Arthur, l’agente: “Forse il migliore della Serie A. 20 milioni alla Juve?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA