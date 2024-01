Fiorentina-Inter, torna Nico Gonzalez? Italiano e il big match di Serie A

La Fiorentina è rientrata in anticipo dal viaggio in Arabia Saudita per partecipare alla Supercoppa. La sconfitta contro il Napoli in semifinale (3 a 0 per gli azzurri) ha permesso alla squadra di Italiano di fare ritorno in Italia per preparare al meglio la sfida contro l'Inter del prossimo weekend, posticipo domenicale del 22esimo turno. La squadra viola ha lavorato in questi giorni sul campo di allenamento per preparare al meglio il big match e il tecnico ha ancora diversi dubbi riguardo la formazione da utilizzare, soprattutto su Nico Gonzalez.